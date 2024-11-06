"Шахтар" – "Янг Бойз": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" – "Янг Бойз"

6 листопада, 19:45, Гельзенкірхен, "Фельтінс-Арена", трансляція на MEGOGO

Чемпіон України продовжить пошуки перших забитих м'ячів і перемоги в черговому поєдинку головного єврокубка. Після випробувань "Аталантою" з Бергамо та лондонським "Арсеналом" зустріч із бернськими "бджолами" видається прогулянкою. Утім, на загальній стадії Ліги чемпіонів неконкурентних команд нема.

Звісно, справи "Янг Бойз" у турнірі виглядають ще гіршими. Однак, волею календаря швейцарський гранд у стартових турах зустрівся з бірмінгемською "Астон Віллою" (до речі, лідером турнірної таблиці), іспанською "Барселоною" і міланським "Інтером". Навряд "Шахтар" набрав би більше проти таких суперників.

"Жовто-чорні" опинилися в ямі на старті сезону, в якій довелося залишити Патріка Рахмена. Виконувач обов'язків керманича "Янг Бойз" Жоель Маньїн зумів стабілізувати ситуацію. Команда взяла 7 очок у чотирьох турах швейцарської Суперліги, а на євроарені лише в доданий арбітром час пропустила від "нерадзуррі".

Водночас очний матч "гірників" проти "Янг Бойз" може стати доленосним. Фіаско в Гельзенкірхені, либонь, буде фатальним для невдахи протистояння. Отже, обидві команди кинуть всі сили на завоювання перемоги. Кепський стан справ – хороша новина для вболівальників, які можуть очікувати на відкритий футбол.

Травмовані: Камара, Зукру, Хаджам, Конте, Чайва, Пфайффер, Янко (всі – "Янг Бойз")

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Янг Бойз"

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Сікан

"Янг Бойз": фон Бальмос – Блум, Лаупер, Беніто, Атекаме – Лакоми, Угрініч – Віржіньюс, Імері, Монтейро – Ганвула

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

"Шахтар" ледь не вперше в нинішньому сезоні підходить до поєдинку Ліги чемпіонів фаворитом. "Гірникам" вдалося підсилити враження від гідної поразки "канонірам" виходом у чвертьфінал Кубка України та поверненням у топ-3 Прем'єр-ліги. Так, команда Маріно Пушіча далека від ідеалу, але спроможна давати результат. Настав час перемогти в Європі?..