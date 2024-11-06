UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

"Шахтар" – "Янг Бойз": анонс матчу Ліги чемпіонів

Фото: Георгій Судаков і компанія досі в пошуках забитих м'ячів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" зустрінеться зі швейцарським "Янг Бойз" у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Шахтар" – "Янг Бойз"

6 листопада, 19:45, Гельзенкірхен, "Фельтінс-Арена", трансляція на MEGOGO

 

Чемпіон України продовжить пошуки перших забитих м'ячів і перемоги в черговому поєдинку головного єврокубка. Після випробувань "Аталантою" з Бергамо та лондонським "Арсеналом" зустріч із бернськими "бджолами" видається прогулянкою. Утім, на загальній стадії Ліги чемпіонів неконкурентних команд нема.

Звісно, справи "Янг Бойз" у турнірі виглядають ще гіршими. Однак, волею календаря швейцарський гранд у стартових турах зустрівся з бірмінгемською "Астон Віллою" (до речі, лідером турнірної таблиці), іспанською "Барселоною" і міланським "Інтером". Навряд "Шахтар" набрав би більше проти таких суперників.

 

 

"Жовто-чорні" опинилися в ямі на старті сезону, в якій довелося залишити Патріка Рахмена. Виконувач обов'язків керманича "Янг Бойз" Жоель Маньїн зумів стабілізувати ситуацію. Команда взяла 7 очок у чотирьох турах швейцарської Суперліги, а на євроарені лише в доданий арбітром час пропустила від "нерадзуррі".

Водночас очний матч "гірників" проти "Янг Бойз" може стати доленосним. Фіаско в Гельзенкірхені, либонь, буде фатальним для невдахи протистояння. Отже, обидві команди кинуть всі сили на завоювання перемоги. Кепський стан справ – хороша новина для вболівальників, які можуть очікувати на відкритий футбол.

Травмовані: Камара, Зукру, Хаджам, Конте, Чайва, Пфайффер, Янко (всі – "Янг Бойз")

 

 

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Янг Бойз"

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Сікан

"Янг Бойз": фон Бальмос – Блум, Лаупер, Беніто, Атекаме – Лакоми, Угрініч – Віржіньюс, Імері, Монтейро – Ганвула

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

"Шахтар" ледь не вперше в нинішньому сезоні підходить до поєдинку Ліги чемпіонів фаворитом. "Гірникам" вдалося підсилити враження від гідної поразки "канонірам" виходом у чвертьфінал Кубка України та поверненням у топ-3 Прем'єр-ліги. Так, команда Маріно Пушіча далека від ідеалу, але спроможна давати результат. Настав час перемогти в Європі?..

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Янг Бойз" зразка сезону 2024/25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарЯнг БойзЛіга чемпіонів