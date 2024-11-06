"Шахтер" – "Янг Бойз": анонс матча Лиги чемпионов

"Шахтер" – "Янг Бойз"

6 ноября, 19:45, Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена", трансляция на MEGOGO

Чемпион Украины продолжит поиски первых забитых мячей и победы в очередном поединке главного еврокубка. После испытаний "Аталантой" из Бергамо и лондонским "Арсеналом" встреча с бернскими "пчелами" кажется прогулкой. Впрочем, на общей стадии Лиги чемпионов неконкурентных команд нет.

Конечно, дела "Янг Бойз" в турнире выглядят еще хуже. Однако, по воле календаря швейцарский гранд в стартовых турах встретился с бирмингемской "Астон Виллой" (кстати, лидером турнирной таблицы), испанской "Барселоной" и миланским "Интером". Вряд ли "Шахтер" набрал бы больше против таких соперников.

"Желто-черные" оказались в яме на старте сезона, в которой пришлось бросить Патрика Рахмена. Исполняющий обязанности наставника "Янг Бойз" Жоэль Маньин сумел стабилизировать ситуацию. Команда взяла 7 очков в четырех турах швейцарской Суперлиги, а на евроарене лишь в добавленное арбитром время пропустила от "нерадзурри".

В то же время очный матч "горняков" против "Янг Бойз" может стать судьбоносным. Фиаско в Гельзенкирхене, вероятно, будет роковым для неудачника противостояния. Следовательно, обе команды бросят все силы на завоевание победы. Плохое положение дел – хорошая новость для болельщиков, которые могут ожидать открытого футбола.

Травмированные: Камара, Зукру, Хаджам, Конте, Чайва, Пфайффер, Янко (все – "Янг Бойз")

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Янг Бойз"

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Сикан

"Янг Бойз": фон Бальмос – Блум, Лаупер, Бенито, Атекаме – Лакомы, Угринич – Виржиньюс, Имери, Монтейро – Ганвула

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

"Шахтер" едва ли не впервые в нынешнем сезоне подходит к поединку Лиги чемпионов фаворитом. "Горнякам" удалось усилить впечатление от достойного поражения "канонирам" выходом в четвертьфинал Кубка Украины и возвращением в топ-3 Премьер-лиги. Да, команда Марино Пушича далека от идеала, но способна давать результат. Пора победить в Европе?..