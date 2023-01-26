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"Шахтар" відхилив дві пропозиції щодо лідера оборони: з'явилися нові претенденти

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Четвер 26 січня 2023 11:44
"Шахтар" відхилив дві пропозиції щодо лідера оборони: з'явилися нові претенденти Фото: Микола Матвієнко на зборах "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Керівництво донецького "Шахтаря" відхилило нову пропозицію англійського "Брайтона" продати універсального оборонця збірної України Миколу Матвієнка.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Середняк англійської Прем'єр-ліги запропонував "гірникам" 16 млн євро за трансфер. Ще 4 млн у євровалюті вітчизняний гранд міг би отримати бонусами.

"Шахтар" відхилив такий варіант оплати. Боси "гірників" повісили цінник на Матвієнка. Вони прагнуть виручити за перехід українця, який може закрити позиції центрбека та флангових оборонців, 30 мільйонів. Перша пропозиція "Брайтона" натомість сягала всього 11 млн євро.

За даними 90min, інтерес до зірки "Шахтаря" проявляють також інші представники АПЛ. Зокрема, ситуацію моніторять "Брентфорд", "Лестер" і "Вест Хем". Попит на оборонця також нібито є в Німеччині та Італії.

На дорослому рівні Матвієнко проводить 8-й сезон за "Шахтар". За цей час він провів 150 поєдинків у складі "гірників", у яких забив 6 м'ячів. Також він на правах оренди захищав кольори "Карпат" і "Ворскли". У збірній України зіграв 54 матчі.

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