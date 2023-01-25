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"Динамо" розірвало контракт із форвардом: де він гратиме

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Анталья, Середа 25 січня 2023 10:25
"Динамо" розірвало контракт із форвардом: де він гратиме Фото: Владислав Кулач (праворуч) виявився непотрібним "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Український нападник Владислав Кулач покинув лави київського "Динамо". На контракті з вітчизняним грандом він перебував півтора роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний форвард завершив виступи за "біло-синіх". Футболіст і клуб розрівали контракт за обопільною згодою.

Кулач приєднався до "Динамо" влітку 2021 року в статусі найкращого бомбардира УПЛ 2020/21. Тоді він забив 15 м'ячів у складі полтавської "Ворскли" (21 матч). Проте, закріпитися в основі столичного гранда нападник не зумів. Через проблеми зі здоров'ям, зокрема сердечну аритмію і перелом стопи, він зіграв лише 7 поєдинків (1 гол) за "Динамо".

Кулач, найімовірніше, продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану. Там на нього накинула оком бакинська "Зіра". Для екс-форварда "Ворскли" та "Динамо" цей зарубіжний досвід буде третім. Раніше він виступав за турецький "Ескішехірспор" та угорський "Гонвед".

Після прощання з Кулачем у розпорядженні тренерського штабу "Динамо" залишилося тріо нападників – Ванат, Супряга та Бєсєдін. У першій частині сезону 2022/23 із них забивав лише перший (6 м'ячів у всіх турнірах). Востаннє на клубному рівні Супряга забивав у серпні 2020-го, а Бєсєдін – у квітні 2021-го.

Оновлено в 11:15. "Зіра" підтвердила підписання Кулача в статусі вільного агента. З представником азербайджанської Прем'єр-ліги українець підписав півторарічний контракт. У складі бакинської команди також виступає уродженець Хмельниччини Рустам Ахмедзаде.

До слова, напередодні "Динамо" зазнало розгрому від "Рапіда" з Відня у першому зимовому спарингу.

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