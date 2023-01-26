"Шахтер" отклонил два предложения по лидеру обороны: появились новые претенденты
Руководство донецкого "Шахтера" отклонило новое предложение английского "Брайтона" продать универсального защитника сборной Украины Николая Матвиенко.
Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
Середняк английской Премьер-лиги предложил "горнякам" 16 млн евро за трансфер. Еще 4 млн в евровалюте отечественный гранд мог бы получить в качестве бонусов.
"Шахтер" отклонил такой вариант оплаты. Боссы "горняков" повесили ценник на Матвиенко. Они стремятся выручить за переход украинца, который может закрыть позиции центрбека и фланговых защитников, 30 миллионов. Первое предложение "Брайтона" тем временем достигало всего 11 млн евро.
По данным 90min, интерес к звезде "Шахтера" проявляют также другие представители АПЛ. В частности, ситуацию мониторят "Брентфорд", "Лестер" и "Вест Хэм". Спрос на защитника также якобы есть в Германии и Италии.
На взрослом уровне Матвиенко проводит 8-й сезон за "Шахтер". За это время он провел 150 поединков в составе "горняков", в которых забил 6 мячей. Также он на правах аренды защищал цвета "Карпат" и "Ворсклы". В сборной Украины сыграл 54 матча.
Excl: Brighton have submitted a new official proposal for Mykola Matvienko, understand it’s worth €16m guaranteed fee plus €4m in add-ons up to €20m package. #BHAFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2023
Shakhtar Donetks have rejected also this fresh proposal as they want €30m fee for Matvienko. pic.twitter.com/dStvEl8vy2
К слову, накануне киевское "Динамо" отпустило нападающего в чемпионат Азербайджана.
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