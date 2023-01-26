"Шахтер" отклонил два предложения по лидеру обороны: появились новые претенденты

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

Середняк английской Премьер-лиги предложил "горнякам" 16 млн евро за трансфер. Еще 4 млн в евровалюте отечественный гранд мог бы получить в качестве бонусов.

"Шахтер" отклонил такой вариант оплаты. Боссы "горняков" повесили ценник на Матвиенко. Они стремятся выручить за переход украинца, который может закрыть позиции центрбека и фланговых защитников, 30 миллионов. Первое предложение "Брайтона" тем временем достигало всего 11 млн евро.

По данным 90min, интерес к звезде "Шахтера" проявляют также другие представители АПЛ. В частности, ситуацию мониторят "Брентфорд", "Лестер" и "Вест Хэм". Спрос на защитника также якобы есть в Германии и Италии.

На взрослом уровне Матвиенко проводит 8-й сезон за "Шахтер". За это время он провел 150 поединков в составе "горняков", в которых забил 6 мячей. Также он на правах аренды защищал цвета "Карпат" и "Ворсклы". В сборной Украины сыграл 54 матча.