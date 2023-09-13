"Шахтар" у вересні: старт у Лізі чемпіонів, продовження УПЛ і повернення в Кубок України

Донецький "Шахтар" відновить виступи в сезоні 2023/24 п'ятьма поєдинками в перший осінній місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Гірники" у вересні зіграють 3 поєдинки чемпіонату України, а також розпочнуть походи в двох кубкових турнірах – Лізі чемпіонів і Кубку України. За два тижні підопічні Патріка ван Леувена проведуть 5 матчів.
У сьомому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" у Львові прийме київську "Оболонь". Поєдинок запланований на суботу, 16 вересня. Натомість у наступну середу, 19 вересня, "гірники" зустрінуться з "Порту" в стартовому турі групового етапу ЛЧ.
Далі на "Шахтар" чекають внутрішні змагання. 23 вересня на львівському стадіоні "Україна" донеччани зіграють проти місцевого "Руха" в чемпіонаті, а 27 вересня – зустрінуться з "Вересом" у Рівному в рамках Кубка України. Нарешті на 30 вересня запланований матч УПЛ проти полтавської "Ворскли".
Перелік поєдинків "Шахтаря" у вересні:
Раніше "Шахтар" оприлюднив заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 33 виконавці. Літні новачки "гірників" Рудько, Лемкін, Азарові, Чигринський, Педрінью, Кастільйо, Егіналдо, Міроші та Невертон отримали місця в обоймі.
До слова, раніше пригадали болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.
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