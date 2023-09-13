"Шахтар" у вересні: старт у Лізі чемпіонів, продовження УПЛ і повернення в Кубок України

"Гірники" у вересні зіграють 3 поєдинки чемпіонату України, а також розпочнуть походи в двох кубкових турнірах – Лізі чемпіонів і Кубку України. За два тижні підопічні Патріка ван Леувена проведуть 5 матчів.

У сьомому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" у Львові прийме київську "Оболонь". Поєдинок запланований на суботу, 16 вересня. Натомість у наступну середу, 19 вересня, "гірники" зустрінуться з "Порту" в стартовому турі групового етапу ЛЧ.

Далі на "Шахтар" чекають внутрішні змагання. 23 вересня на львівському стадіоні "Україна" донеччани зіграють проти місцевого "Руха" в чемпіонаті, а 27 вересня – зустрінуться з "Вересом" у Рівному в рамках Кубка України. Нарешті на 30 вересня запланований матч УПЛ проти полтавської "Ворскли".

Перелік поєдинків "Шахтаря" у вересні:

"Шахтар" – "Оболонь", 16 вересня

"Шахтар" – "Порту", 19 вересня

"Рух" – "Шахтар", 23 вересня

"Верес" – "Шахтар", 27 вересня

"Шахтар" – "Ворскла", 30 вересня

Раніше "Шахтар" оприлюднив заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 33 виконавці. Літні новачки "гірників" Рудько, Лемкін, Азарові, Чигринський, Педрінью, Кастільйо, Егіналдо, Міроші та Невертон отримали місця в обоймі.