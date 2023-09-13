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"Шахтер" в сентябре: старт в Лиге чемпионов, продолжение УПЛ и возвращение в Кубок Украины

Фото: Бразильцы будут иметь достаточно возможностей закрепиться в "Шахтере" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" возобновит выступления в сезоне 2023/24 пятью поединками в первый осенний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" в сентябре сыграют 3 поединка чемпионата Украины, а также начнут походы в двух кубковых турнирах – Лиге чемпионов и Кубке Украины. В течение двух недель подопечные Патрика ван Леувена проведут 5 матчей.

В седьмом туре украинской премьер-лиги "Шахтер" во Львове примет киевскую "Оболонь". Поединок намечен на субботу, 16 сентября. В свою очередь в следующую среду, 19 сентября, "горняки" встретятся с "Порту" в стартовом туре группового этапа ЛЧ.

Далее "Шахтер" ждут внутренние соревнования. 23 сентября на львовском стадионе "Украина" дончане сыграют против местного "Руха" в чемпионате, а 27 сентября – встретятся с "Вересом" в Ровно в рамках Кубка Украины. Наконец-то на 30 сентября запланирован матч УПЛ против полтавской "Ворсклы".

Список поединков "Шахтера" в сентябре:

  • "Шахтер" – "Оболонь", 16 сентября
  • "Шахтер" – "Порту", 19 сентября
  • "Рух" – "Шахтер", 23 сентября
  • "Верес" – "Шахтер", 27 сентября
  • "Шахтер" – "Ворскла", 30 сентября

 

 

Ранее "Шахтер" обнародовал заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов. В список попали 33 исполнителя. Летние новички "горняков" Рудько, Лемкин, Азарови, Чигринский, Педриньо, Кастильо, Эгиналдо, Мироши и Невертон получили места в обойме.

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

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