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"Шахтар" у вересні: повний розклад матчів українського гранда

Фото: Артем Бондаренко та компанія гратимуть і вдома, і в Європі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у перший осінній місяць проведе мінімум чотири поєдинки в двох турнірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Після міжнародної паузи на матчі збірних "гірники" тричі зіграють в чемпіонаті України та розпочнуть основний раунд Ліги чемпіонів. Наразі в підопічних Маріно Пушіча заплановані чотири поєдинки за два тижні.

Повернеться до справ "Шахтар" домашнім матчем Прем'єр-ліги. "Гірники" проекзаменують новачка вітчизняної першості – львівські "Карпати". Матч запланований на 14 вересня.

Натомість 18 вересня "Шахтар" на виїзді зустрінеться з італійською "Болоньєю" в оновленій версії Ліги чемпіонів. Після вояжу на Апенніни команда Пушіча протистоятиме столичній "Оболоні" в 7-му турі УПЛ (21 вересня), а потім гостюватиме в рівненського "Вереса" (28 вересня).

Окрема історія – зустріч із криворізьким "Кривбасом". У перший день осені команди не дограли поєдинок через тривалу повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Зрештою, матч перенесли на пізніший термін. У вересні доступною резервною датою для "гірників" залишається 25 вересня.

Повний перелік матчів "Шахтаря" у вересні:

  • "Шахтар" – "Карпати", 14 вересня
  • "Болонья" – "Шахтар", 18 вересня
  • "Шахтар" – "Оболонь", 21 вересня
  • "Верес" – "Шахтар", 28 вересня

 

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

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