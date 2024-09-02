"Шахтар" у вересні: повний розклад матчів українського гранда

Після міжнародної паузи на матчі збірних "гірники" тричі зіграють в чемпіонаті України та розпочнуть основний раунд Ліги чемпіонів. Наразі в підопічних Маріно Пушіча заплановані чотири поєдинки за два тижні.

Повернеться до справ "Шахтар" домашнім матчем Прем'єр-ліги. "Гірники" проекзаменують новачка вітчизняної першості – львівські "Карпати". Матч запланований на 14 вересня.

Натомість 18 вересня "Шахтар" на виїзді зустрінеться з італійською "Болоньєю" в оновленій версії Ліги чемпіонів. Після вояжу на Апенніни команда Пушіча протистоятиме столичній "Оболоні" в 7-му турі УПЛ (21 вересня), а потім гостюватиме в рівненського "Вереса" (28 вересня).

Окрема історія – зустріч із криворізьким "Кривбасом". У перший день осені команди не дограли поєдинок через тривалу повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Зрештою, матч перенесли на пізніший термін. У вересні доступною резервною датою для "гірників" залишається 25 вересня.

Повний перелік матчів "Шахтаря" у вересні: