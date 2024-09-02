RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда

Фото: Артем Бондаренко и компания сыграют и дома, и в Европе (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в первый осенний месяц проведет минимум четыре поединка в двух турнирах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

После международной паузы на матче сборных "горняки" трижды сыграют в чемпионате Украины и начнут основной раунд Лиги чемпионов. Сейчас у подопечных Марино Пушича запланированы четыре поединка в течение двух недель.

Вернется к делу "Шахтер" домашним матчем Премьер-лиги. "Горняки" проэкзаменируют новичка отечественного первенства – львовские "Карпаты". Матч запланирован на 14 сентября.

Зато 18 сентября "Шахтер" на выезде встретится с итальянской "Болоньей" в обновленной версии Лиги чемпионов. После вояжа на Апеннины команда Пушича будет противостоять столичной "Оболони" в 7-м туре УПЛ (21 сентября), а затем погостит у ровненского "Вереса" (28 сентября).

Отдельная история – встреча с криворожским "Кривбассом". В первый день осени команды не доиграли поединок из-за длительной воздушной тревоги в Днепропетровской области. В конце концов, матч перенесли на более поздний срок. В сентябре доступной резервной датой для "горняков" остается 25 сентября.

Полный перечень матчей "Шахтера" в сентябре:

  • "Шахтер" – "Карпаты", 14 сентября
  • "Болонья" – "Шахтер", 18 сентября
  • "Шахтер" – "Оболонь", 21 сентября
  • "Верес" – "Шахтер", 28 сентября

 

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛШахтерЛига Чемпионов