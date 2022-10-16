"Шахтар" упевнено здолав "Динамо" в Класичному УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Шахтар" – "Динамо" – 3:1

Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 – Ванат, 46

Нереалізований пенальті: Траоре, 45 (Ш)

Вилучення: Забарний, 69 (Д, фол останньої надії)

Вітчизняні гранди стартували в жвавому темпі. Уже на 4-й хвилині першими небезпечний момент створили "динамівці" – Ванат пробив у ближній кут після атаки правим флангом, але Трубін легко ліквідував загрозу.

Та здебільшого гра тривала між двома штрафними майданчиками. Традиційно для дербі суперники грали жорстко, тож у стартові 15 хвилин Монзуль виписала три "гірчичники". "Шахтар", вочевидь, свідомо віддав ініціативу "Динамо", очікуючи на свої нагоди втекти в швидкі контратаки.

Перший справжній момент "гірники" створили на 27-й хвилині. Це Зубков увірвався до карної зони киян і пробив низом у дальній кут – м'яч розминувся зі стійкою. А за дві хвилини вінгер "Шахтаря" відкрив рахунок, пробивши з льоту в межах штрафного після скидки Траоре на подачі кутового.

"Динамо" після пропущеного м'яча додало в активності. Проте, реальних нагод зрівняти рахунок до перерви не створило. Більше того, "Шахтар" міг збільшити свою перевагу. Однак, Нещерет спочатку витягнув удар Траоре головою з-під поперечини, а потім ще й парирував пенальті від буркінійця.

Зате на старті другої половини кияни зрівняли рахунок. Допоміг стандарт: Циганков класно подав із лівого флангу, а Ванат звільнився від опіки Бондаря і головою вгатив м'яч у сітку воріт Трубіна – 1:1!

Та радість "динамівців" була недовгою. Уже за якихось дві хвилини Мудрик отримав передачу від Судакова перед штрафним, накрутив двох оборонців і більярдним пострілом увігнав м'яч у дальній нижній кут.

Далі команди обмінялися напівмоментами. Степаненко після скидки Зубкова п'ятою перевірив пильність Нещерета низовим ударом, а Вівчаренко розім'яв Трубіна пострілом із лінії карної зони.

На 69-й хвилині стався ключовий епізод Класичного. Забарний невдало зіграв у центрі поля, подарувавши м'яч Сікану. Нападник "гірників" утікав на побачення з голкіпером, але центрбек "Динамо" відверто сфолив проти нього – вилучення.

Поки тренерський штаб киян готував Попова для виходу в центр оборони, "Шахтар" забив втретє. Матвієнко пасом із власної половини кинув у прорив лівим флангом Мудрика, який влетів у штрафний і пасом вивів на порожні ворота Сікана – 3:1.

Після цього епізоду заключні хвилини протистояння фактично перетворилися на формальність. Так, ще був напівмомент Буяльського, мав нагоду оформити дубль і Сікан. Проте, більше команди не забивали та підтвердили свій поточний статус у Прем'єр-лізі – "Шахтар" залишився другим, а "Динамо" застрягло в середині таблиці.