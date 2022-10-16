"Шахтер" уверенно одолел "Динамо" в Классическом УПЛ

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Шахтер" – "Динамо" – 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46

Нереализованный пенальти: Траоре, 45 (Ш)

Удаление: Забарный, 69 (Д, фол последней надежды)

Отечественные гранды стартовали в быстром темпе. Уже на 4-й минуте первыми опасный момент создали "динамовцы" – Ванат пробил в ближний угол после атаки правым флангом, но Трубин легко устранил угрозу.

Но в большинстве своем игра продолжалась между двумя штрафными площадками. Традиционно для дерби соперники играли жестко, поэтому в стартовые 15 минут Монзуль выписала три "горчичника". "Шахтер", очевидно, сознательно отдал инициативу "Динамо", ожидая своих возможностей убежать в быстрые контратаки.

Первый настоящий момент "горняки" создали на 27-й минуте. Это Зубков ворвался в штрафную киевлян и пробил низом в дальний угол – мяч разминулся со стойкой. А через две минуты вингер "Шахтера" открыл счет, пробив с лета в пределах штрафной после скидки Траоре на подаче углового.

"Динамо" после пропущенного мяча прибавило в активности. Однако реальных возможностей сравнять счет до перерыва не создало. Более того, "Шахтер" мог увеличить свое преимущество. Однако Нещерет сначала вытащил удар Траоре головой из-под перекладины, а затем еще и парировал пенальти от буркинийца.

Зато на старте второй половины киевляне сравняли счет. Помог стандарт: Цыганков классно подал с левого фланга, а Ванат освободился от опеки Бондаря и головой вколотил мяч в сетку ворот Трубина – 1:1!

Но радость "динамовцев" была недолгой. Уже через две минуты Мудрик получил передачу от Судакова перед штрафным, накрутил двух защитников и бильярдным выстрелом вогнал мяч в дальний нижний угол.

Далее команды обменялись полумоментами. Степаненко после скидки Зубкова пятой проверил бдительность Нещерета низовым ударом, а Вивчаренко размял Трубина выстрелом из линии штрафной.

На 69-й минуте произошел ключевой эпизод Классического. Забарный неудачно сыграл в центре поля, подарив мяч Сикану. Нападающий "горняков" убегал на свидание с голкипером, но центрбек "Динамо" откровенно сфолил против него – удаление.

Пока тренерский штаб киевлян готовил Попова для выхода в центр обороны, "Шахтер" забил в третий раз. Матвиенко пасом из собственной половины бросил в прорыв левым флангом Мудрика, тот влетел в штрафную и вывел на пустые ворота Сикана – 3:1.

После этого эпизода заключительные минуты противостояния фактически превратились в формальность. Да, еще был полумомент Буяльского, имел возможность оформить дубль и Сикан. Однако больше команды не забивали и подтвердили свой текущий статус в Премьер-лиге – "Шахтер" остался вторым, а "Динамо" застряло в середине таблицы.