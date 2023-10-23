"Шахтар" умовив конкурента з УПЛ перенести матч: відома причина

Матч "Чорноморець" – "Шахтар" 28 жовтня не відбудеться. "Моряки" пішли назустріч чинному чемпіону та погодилися зустрітися в Одесі пізніше.

Менеджмент "гірників" прагнув оптимізувати календар команди. За короткий період часу донеччанам доведеться зіграти низку важливих матчів у трьох турнірах. Зокрема, 25 жовтня "Шахтар" протистоятиме іспанській "Барселоні" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Якщо б "Чорноморець" не погодився перенести матч, то "гірники" подолали б тисячі кілометрів усього за 10 днів. Після протистояння з "Барсою" (25 жовтня) чемпіон України літаком і автобусом повинен був би дістатися до Одеси (28 жовтня), звідти – в Суми на матч із "Вікторією" у Кубку України (1 листопада), а потім повернутися до столиці на Класичне Прем'єр-ліги з "Динамо" (3 листопада).

На старті основної сітки Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Порту" домашній матч (1:3). Реабілітувалися "гірники" в другому турі, коли у вольовому стилі переграли бельгійський "Антверпен" (3:2) у гостях. До поєдинку з "Барселоною" чемпіони України готуються з в. о. керманича команди Срною на чолі.