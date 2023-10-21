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Срна з розгрому дебютанта сезону розпочав кар'єру тренера "Шахтаря"

Львів, Субота 21 жовтня 2023 18:59
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Срна з розгрому дебютанта сезону розпочав кар'єру тренера "Шахтаря" Фото: Данило Сікан відкрив рахунок у двобої (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" із виконувачем обов'язків керманича команди Даріо Срною на чолі здобув упевнену перемогу над черкаським ЛНЗ у 11-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Шахтар" – ЛНЗ – 3:0

Голи: Сікан, 19, Келсі, 83, 90

Із перших хвилин "гірники" заволоділи ініціативою. Пішли і напівнагоди. Зокрема, Криськів перевірив пильність воротаря ударом із метрів 20-ти, а Невертон із Коноплею згодом не розібралися, хто завдасть вирішального удару.

Відкрив же рахунок "Шахтар" на 19-й хвилині. Пройшло довге закидання на Зубкова на правий фланг, а той хрестоматійно прострілив у штрафний майданчик. Бондаренко хитро пропустив м'яч, а Сікан із льоту пробив точнісінько в дев'ятку.

ЛНЗ прийшов до тями на старті другої половини. Черкащани провели серію атак, але відігратися не змогли. Найнебезпечніший момент змарнував Хобленко. Форвард гостей зіграв у стінку з партнером і пробив із меж штрафного майданчика – над поперечиною.

Натомість "гірники" не змогли реалізувати два виходи віч-на-віч із голкіпером поспіль. Криськів перекинув м'яч через Пенькова, але не влучив у площину воріт. Зубков же після передачі Бондаренка навіть обіграв кіпера та пробив із гострого кута – стійка!

Зняв же всі запитання щодо переможця зустрічі Келсі. Венесуелець з'явився на полі на 76-й хвилині та встиг оформити дубль до фінального свистка. Спершу він вдало зіграв на добиванні, коли Бондаренко пробив у каркас воріт після кутового. А потім класно розвернувся на лінії штрафного та відправив м'яч у сітку з передачі Коноплі.

Завдяки розгрому "Шахтар" повернувся на друге місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. "Гірники" набрали 21 очко та на два пункти відстають від "Кривбаса". Команда Даріо Срни ще з матчем у запасі.

До слова, напередодні "Кривбас" переграв "Металіст 1925" на виїзді та залишився лідером УПЛ.

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