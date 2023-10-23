"Шахтер" уговорил конкурента по УПЛ перенести матч: известна причина

Матч "Черноморец" – "Шахтер" 28 октября не состоится. "Моряки" пошли навстречу действующему чемпиону и согласились встретиться в Одессе позже.

Менеджмент "горняков" стремился оптимизировать календарь команды. За короткий период времени дончанам предстоит сыграть ряд важных матчей в трех турнирах. В частности, 25 октября "Шахтер" будет противостоять испанской "Барселоне" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Если бы "Черноморец" не согласился перенести матч, то "горняки" преодолели бы тысячи километров всего за 10 дней. После противостояния с "Барсой" (25 октября) чемпион Украины самолетом и автобусом должен был бы добраться до Одессы (28 октября), оттуда – в Сумы на матч с "Викторией" в Кубке Украины (1 ноября), а затем вернуться в столицу на Классическое Премьер-лиги с "Динамо" (3 ноября).

На старте основной сетки Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Порту" домашний матч (1:3). Реабилитировались "горняки" во втором туре, когда в волевом стиле обыграли бельгийский "Антверпен" (3:2) в гостях. К поединку с "Барселоной" чемпионы Украины готовятся с и. о. наставника команды Срной во главе.