"Шахтар" удесятьох втримав перемогу над "Ворсклою"

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Ворскла" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Сікан, 22

Вилучення: Зубков, 56 (Ш, пряма червона картка)

Із перших хвилин "гірники" взялися атакувати великими силами. За таку відважність гості могли бути винагороджені голом уже в дебюті, але Сікан не встиг замкнути передачу Бондаренка після помилки голкіпера. Згодом Судаков із дистанції влучив у захисника.

Відкрив рахунок "Шахтар" на екваторі тайму. Кевін прорвався лівим флангом і прострілив на Зубкова, але його удар ногою парирував Ісенко. Проте, першим на добиванні опинився Сікан і відправив м'яч у сітку воріт "Ворскли".

Забитий м'яч трохи заспокоїв гру. Господарі спробували перехопити ініціативу, але успіху не мали. Натомість новим атакам "гірників" бракувало швидкості прийняття рішень. За схожим сценарієм розпочалась і друга 45-хвилинки, допоки "Шахтар" не залишився в меншості – Зубков намагався зіграти на добиванні та "в'їхав" у воротаря.

"Ворскла" пішла вперед великими силами. Однак, упродовж значного періоду часу до загострення справа не доходила. Натомість "гірники" могли покарати полтавців у контратаці, але Бондаренко змарнував шанс реалізувати вихід віч-на-віч із Ісенком, так і не завдавши удару. Зрештою, стовідсоткових моментів полтавці так і не створили.

Завдяки перемозі "Шахтар" закріпив лідерство в чемпіонаті України (52 очки). "Гірники" на чотири пункти випереджають київське "Динамо" та криворізький "Кривбас". Тим часом "Ворскла" – на 7-й позиції (29 очок).