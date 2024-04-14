"Шахтер" вдесятером удержал победу над "Ворсклой"

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Ворскла" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Сикан, 22

Удаление: Зубков, 56 (Ш, прямая красная карточка)

С первых минут "горняки" принялись атаковать большими силами. За такую отвагу гости могли быть вознаграждены голом уже в дебюте, но Сикан не успел замкнуть передачу Бондаренко после ошибки голкипера. Впоследствии Судаков с дистанции попал в защитника.

Открыл счет "Шахтер" на экваторе тайма. Кевин прорвался левым флангом и прострелил на Зубкова, но его удар ногой парировал Исенко. Однако первым на добивании оказался Сикан и отправил мяч в сетку ворот "Ворсклы".

Забитый мяч немного успокоил игру. Хозяева попытались перехватить инициативу, но успеха не имели. В свою очередь новым атакам "горняков" не хватало скорости принятия решений. По схожему сценарию началась и вторая 45-минутка, пока "Шахтер" не остался в меньшинстве – Зубков пытался сыграть на добивании и "въехал" во вратаря.

"Ворскла" пошла вперед большими силами. Однако в течение значительного периода времени до обострения дело не доходило. Зато "горняки" могли наказать полтавчан в контратаке, но Бондаренко упустил шанс реализовать выход один на один с Исенко, так и не нанеся удара. В конце концов, стопроцентных моментов полтавчане так и не создали.

Благодаря победе "Шахтер" закрепил лидерство в чемпионате Украины (52 очка). "Горняки" на четыре пункта опережают киевское "Динамо" и криворожский "Кривбасс". Тем временем "Ворскла" – на 7-й позиции (29 очков).