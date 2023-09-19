ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахтар" U-19 зазнав розгрому від ровесників із "Порту" на старті Юнацької ліги УЄФА

Нордерштедт, Вівторок 19 вересня 2023 16:46
UA EN RU
"Шахтар" U-19 зазнав розгрому від ровесників із "Порту" на старті Юнацької ліги УЄФА Фото: "Шахтар" U-19 перед стартом нинішнього сезону (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Юнацька команда донецького "Шахтаря" зазнала дошкульної поразки від "Порту" U-19 у стартовому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Юнацька ліга УЄФА, група H

"Шахтар" U-19 – "Порту" U-19 – 1:4

Голи: Пушкарьов, 90+3 – Мора Карвалью, 7, 32, Мейрелеш, 38 (пенальті), Джало, 54

"Дракони" зуміли забити швидкий м'яч. Після серії небезпечних атак Мора Карвалью забив на 7-й хвилині. Він пробив голкіпера Кравця з меж штрафного після передачі Соузи.

Мора Карвалью ж і подвоїв перевагу "Порту" U-19 у середині першої половини. Цього разу 16-річний проспект переправив м'яч у сітку головою. А розромним рахунок на 38-й хвилині зробив Мейрелеш, який впевнено реалізував одинадцятиметровий.

На старті другої половини номінальні гості оформили четвертий м'яч. Із вигідної позиції "гармату" розрядив Джало. Кравець зреагувати на потужний постріл під поперечину не зумів. "Шахтар" спромігся лише на гол престижу – в доданий арбітром час Пушкарьов трохи підсолодив гіркоту поразки.

Підопічні Олексія Бєліка наступний матч у Юнацькій лізі УЄФА зіграють 4 жовтня. Юні "гірники" під керівництвом знаменитого форварда зустрінуться з бельгійським "Антверпеном" на виїзді. До наступного раунду з квартету, до якого входить ще й "Барселона" U-19 вийдуть дві найкращі команди.

До слова, раніше опублікували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні підготували експрес-презентацію "Порту" на старті Ліги чемпіонів 2023/24.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Порту Шахтар Ліга чемпіонів
NEWS
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни