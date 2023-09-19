"Шахтар" U-19 зазнав розгрому від ровесників із "Порту" на старті Юнацької ліги УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Юнацька ліга УЄФА, група H

"Шахтар" U-19 – "Порту" U-19 – 1:4

Голи: Пушкарьов, 90+3 – Мора Карвалью, 7, 32, Мейрелеш, 38 (пенальті), Джало, 54

"Дракони" зуміли забити швидкий м'яч. Після серії небезпечних атак Мора Карвалью забив на 7-й хвилині. Він пробив голкіпера Кравця з меж штрафного після передачі Соузи.

Мора Карвалью ж і подвоїв перевагу "Порту" U-19 у середині першої половини. Цього разу 16-річний проспект переправив м'яч у сітку головою. А розромним рахунок на 38-й хвилині зробив Мейрелеш, який впевнено реалізував одинадцятиметровий.

На старті другої половини номінальні гості оформили четвертий м'яч. Із вигідної позиції "гармату" розрядив Джало. Кравець зреагувати на потужний постріл під поперечину не зумів. "Шахтар" спромігся лише на гол престижу – в доданий арбітром час Пушкарьов трохи підсолодив гіркоту поразки.

Підопічні Олексія Бєліка наступний матч у Юнацькій лізі УЄФА зіграють 4 жовтня. Юні "гірники" під керівництвом знаменитого форварда зустрінуться з бельгійським "Антверпеном" на виїзді. До наступного раунду з квартету, до якого входить ще й "Барселона" U-19 вийдуть дві найкращі команди.