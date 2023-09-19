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"Шахтер" U-19 потерпел разгром от ровесников из "Порту" на старте Юношеской лиги УЕФА

Нордерштедт, Вторник 19 сентября 2023 16:46
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"Шахтер" U-19 потерпел разгром от ровесников из "Порту" на старте Юношеской лиги УЕФА Фото: "Шахтер" U-19 перед стартом нынешнего сезона (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Юношеская команда донецкого "Шахтера" потерпела болезненное поражение от "Порту" U-19 в стартовом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, группа H

"Шахтер" U-19 – "Порту" U-19 – 1:4

Голы: Пушкарев, 90+3 – Мора Карвальо, 7, 32, Мейрелеш, 38 (пенальти), Джало, 54

"Драконы" сумели забить быстрый мяч. После серии опасных атак Мора Карвальо забил на 7-й минуте. Он пробил голкипера Кравца из пределов штрафной после передачи Соузы.

Мора Карвальо же удвоил преимущество "Порту" U-19 в середине первой половины. В этот раз 16-летний проспект переправил мяч в сетку головой. А разромным счет на 38-й минуте сделал Мейрелеш, уверенно реализовавший одиннадцатиметровый.

На старте второй половины номинальные гости оформили четвертый мяч. С выгодной позиции "пушку" разрядил Джало. Портной среагировать на мощный выстрел под перекладину не сумел. "Шахтер" смог лишь на гол престижа – в добавленное арбитром время Пушкарев немного подсластил горечь поражения.

Подопечные Алексея Белика следующий матч в Юношеской лиге УЕФА сыграют 4 октября. Юные "горняки" под руководством знаменитого форварда встретятся с бельгийским "Антверпеном" на выезде. В следующий раунд из квартета, в который входит еще и "Барселона" U-19, выйдут две лучшие команды.

К слову, ранее опубликовали анонс поединка "Шахтера" и "Порту" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, накануне подготовили экспресс-презентацию "Порту" на старте Лиги чемпионов 2023/24.

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