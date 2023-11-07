"Шахтар" U-19 зазнав фіаско від ровесників із "Барселони" в Юнацькій лізі УЄФА

Юнацька ліга УЄФА, група H

"Шахтар" U-19 – "Барселона" U-19 – 0:3

Голи: Кальдеро, 16, Родрігес, 58, Наварро, 62

Вилучення: Глущенко, 64 (Ш, пряма червона картка)

Стартові хвилини юні "гірники" провели нервово. Не дивно, що невпевненою грою підопічних Олексія Бєліка невдовзі скористалися "блаугранас". На 16-й хвилині Родрігес перехопив м'яч і навісив на Кальдеро, а той з льоту вгатив сферу під поперечину.

І надалі гострота здебільшого виникала біля воріт Кравця. Щоправда, м'яч упродовж тривалого часу оминав ворота "Шахтаря" U-19. Та вічно щастити "гірникам" не могло. Фарт української команди завершився під кінець першої чверті ігрового часу другої половини.

"Барселона" U-19 провела ударну п'ятихвилинку, оформивши два забиті м'ячі. Для початку Родрігес влаштував сольний прохід через півполя та елегантно перекинув м'яч через воротаря на вході в штрафний майданчик. А потім Наварро майстерним ударом зі штрафного не залишив Кравцю жодного шансу – 0:3.

Остаточною капітуляція "гірників" стала на 64-й хвилині. Один із лідерів команди Глущенко грубо зіграв проти суперника та отримав заслужену пряму червону картку. Удесятьох "Шахтар" U-19 не претендував навіть на те, щоб розмочити рахунок. Отже, команда Бєліка зазнала третьої поразки в групі та залишається з мізерними шансами на плей-офф.