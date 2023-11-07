"Шахтар" – "Барселона": кадри та слова перед матчем Ліги чемпіонів

"Шахтар" – "Барселона"

7 листопада, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадіон", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Чемпіон України розпочне друге коло основної сітки головного єврокубка на німецькій землі. На номінально домашній матч "гірники" діставалися довше за суперника. Та такі сумні реалії. Виправити ж тужливі турнірні перспективи "Шахтар" усе ще здатен. Однак, треба обов'язково набирати очки проти "Барси".

Головною мотивацією іспанського гранда стане можливість дострокового виходу в плей-офф. Фактично "блаугранас" у Гамбурзі вистачить і набраного очка, аби гарантувати собі місце в 1/8 фіналу Кубка чемпіонів. Проте, навряд каталонці гратимуть на нічию. Тим більше, з лазарету повернулася ціла група основних виконавців на чолі з Лєвандовскі.

Позитивний заряд перед протистоянням із "Барселоною" команда Маріно Пушіча отримала завдяки перемозі в Класичному УПЛ. І хай звитягу над київським "Динамо" складно назвати видовищною, але бажані емоції "гірники" точно отримали. Тепер завданням тренерського штабу буде скерування пристрасті в правильне русло.

"Ми вже зустрічалися тиждень тому, відчули їхню силу, але й слабкі сторони, тож наша справа – знайти їх знову, постаратися скористатися аналізом і поборотися, як я вже казав. Для нас це гра, ми не повинні нічого втратити. Я просто хочу, щоб моя команда вийшла, щоб ми поборолися, попрацювати знову над нашими аспектами і основними принципами гри", – розставив акценти Пушіч.

Дискваліфіковані: Конопля ("Шахтар")

Травмовані: Серхі, де Йонг – Бондаренко, Очеретько

Під питанням: Азарові ("Шахтар")

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Барселона"

"Шахтар": Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськів, Невертон – Келсі

"Барселона": тер Штеген – Канселу, Араухо, Мартінес, Алонсо – Гаві, Ромеу, Гюндоган – Лопес, Лєвандовскі, Феліш

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:2

Бачу ціль – не бачу перешкод. Саме з таким підходом на поле "Фолькспаркштадіону" ввечері вийдуть підопічні Хаві. "Барселоні" достатньо будь-якої перемоги над "Шахтарем", щоб здобути путівку в наступний раунд змагань. Від цього моменту й братиме розвиток увесь перебіг подій у Гамбурзі. "Гірникам" доведеться показати максимум і трохи більше, щоб сподіватися на позитивний результат.