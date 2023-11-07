RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" U-19 потерпел фиаско от ровесников из "Барселоны" в Юношеской лиге УЕФА

Фото: "Горняки" не успели по скоростям юных каталонцев (facebook.com/fcsd.academy)
Автор: Антон Федорцив

Юношеская команда донецкого "Шахтера" разгромно проиграла испанской "Барселоне" U-19 в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, группа H

"Шахтер" U-19 – "Барселона" U-19 – 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Родригес, 58, Наварро, 62

Удаление: Глущенко, 64 (Ш, прямая красная карточка)

 

Стартовые минуты юные "горняки" провели нервно. Неудивительно, что неуверенной игрой подопечных Алексея Белика вскоре воспользовались "блаугранас". На 16-й минуте Родригес перехватил мяч и навесил на Кальдеро, а тот с лета вколотил сферу под перекладину.

И дальше острота в основном возникала у ворот Кравца. Правда, мяч долгое время обходил ворота "Шахтера" U-19. Но вечно везти "горнякам" не могло. Фарт украинской команды завершился к концу первой четверти игрового времени второй половины.

"Барселона" U-19 провела ударную пятиминутку, оформив два забитых мяча. Для начала Родригес устроил сольный проход через полполя и элегантно перебросил мяч через вратаря на входе в штрафную. А потом Наварро искусным ударом со штрафного не оставил Кравцу ни единого шанса – 0:3.

Окончательной капитуляция "горняков" стала на 64-й минуте. Один из лидеров команды Глущенко грубо сыграл против соперника и получил заслуженную прямую красную карточку. Вдесятером "Шахтер" U-19 не претендовал даже на то, чтобы размочить счет. Таким образом, команда Белика потерпела третье поражение в группе и остается с мизерными шансами на плей-офф.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Барселоны" в группе Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БарселонаШахтерЛига Чемпионов