"Шахтар" U-19 переграв однолітків із "Антверпена" в Юнацькій лізі УЄФА: які шанси на плей-офф

Юнацька ліга УЄФА, група H

"Шахтар" U-19 – "Антверпен" U-19 – 3:1

Голи: Ющенко, 7, Ельмазхад, 69 (автогол), Савін, 83 – Вандеплас, 60

Вилучення: Ельмазхад, 90+6 (А, друга жовта картка)

"Гірники" оформили швидкий м'яч. Підопічні Олексія Бєліка реалізували перший же гольовий момент. На 7-й хвилині Огарков прострілив із лівого флангу в штрафний майданчик, де на передачу партнера відгукнувся Ющенко.

До кінця першої половини суперники встигли обмінятися змарнованими нагодами. "Червоні" заволоділи ініціативою і змусили хлопців Бєліка провалитися на лівому фланзі оборони, але кіпер Барченко впорався з підступним ударом у площину. Гармаш відповів дальнім пострілом – воротар "Антверпена" проблем із ним не мав.

На старті другого тайму "Шахтар" U-19 міг подвоїти перевагу. Утім, Девалкенер упорався з ударом Лосенка в дотик із меж штрафного. Зате бельгійці свій момент реалізували на 60-й хвилині, коли Вандеплас після обрізки вискочив віч-на-віч із голкіпером і переграв Барченка.

Проте, "гірники" швидко прийшли до тями. Уже на 69-й хвилині номінальним господарям допоміг стандарт. Це Сметана подав кутовий, а Ельмазхад драматично зрізав м'яч у власні ворота. Добив же "Шахтар" U-19 суперника на 83-й, коли зразкова атака української команди увінчалася голом Савіна.

Завдяки перемозі "гірники" зберегли шанси на вихід до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. "Шахтар" U-19 записав до свого активу 6 очок. У фінальному турі команда Бєліка зобов'язана перемагати ровесників із "Порту", а ще сподіватися на поразку португальців від "Барселони" U-19 сьогодні.