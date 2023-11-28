"Шахтар" – "Антверпен": кадри та слова перед матчем Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" зустрінеться з бельгійським "Антверпеном" у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
"Шахтар" – "Антверпен"
28 листопада, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадіон", трансляція на MEGOGO та Volia TV
Чемпіони України та Бельгії підійшли до другого очного протистояння з різними турнірними очікуваннями. Якщо "червоні" з Фландрії зберегли математичні шанси на продовження боротьби в Лізі Європи, то "гірники" всерйоз претендують на плей-офф. Для підтвердження намірів "Шахтар" зобов'язаний перемагати.
Та здолати "Антверпен" буде непросто. Справа не лише в силі суперника. Імпульс від призначення Маріно Пушіча головним тренером поступово згас, а натомість настали важкі трудові будні. Після перемог у Кубку України ("Вікторія"), Класичному з "Динамо" та в Лізі чемпіонів ("Барселона") настало важке похмілля.
До міжнародної паузи вітчизняний гранд отримав гучного ляпаса від "Дніпра-1" у чемпіонаті України. Після ж неї "Шахтар" так і не зміг підібрати ключі до воріт "Полісся" (0:0). Тим часом "Антверпен" здобув розгромну перемогу над "Стандардом" (6:0) та розійшовся миром зі "Сент-Трюйденом" у Лізі Жупіле. Та Ліга чемпіонів – зовсім інший турнір.
"Для мене це все – частина гри. Більш важливим є те, як саме ми грали. А ми дуже добре грали, особливо в останній зустрічі, створили багато гольових моментів. Інколи трохи бракувало удачі, аби вчасно реалізувати один з моментів, змінити перебіг гри й перемогти. Я не вдоволений результатом, але сподобалася саме наша гра і те, що ми змогли показати", – прокоментував невдачі Пушіч.
Дискваліфіковані: Еккеленкамп ("Антверпен")
Травмовані: Конопля, Чигринський, Назарина, Швед – Енгельс, Кейта, Ондрейка, Валенсія
Під питанням: Бондаренко – Верхулст
Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Антверпен"
"Шахтар": Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськів, Невертон – Сікан
"Антверпен": Бюте – Де Лат, Алдервейрелд, Кулібалі, Вейндал – Юсуф, Вермерен – Муя, Еджуке, Баліквіша – Янссен
Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0
Важливість перемоги та ціна помилки змусять обидві команди грати обережно. Чекати на гольову феєрію на кшталт першого побачення "Шахтаря" та "Антверпена" з п'ятьма голами на двох не доводиться. Найімовірніше, матч триватиме до першого забитого м'яча. Шанси "гірників" дотиснути суперника виглядають привабливішими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.