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"Шахтер" U-19 обыграл сверстников из "Антверпена" в Юношеской лиге УЕФА: какие шансы на плей-офф

Фото: Юные "горняки" одержали вторую победу в основной сетке (facebook.com/fcsd.academy)
Автор: Антон Федорцив

Юношеская команда донецкого "Шахтера" одолела бельгийский "Антверпен" U-19 в предпоследнем туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, группа H

"Шахтер" U-19 – "Антверпен" U-19 – 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмазхад, 69 (автогол), Савин, 83 – Вандеплас, 60

Удаление: Эльмазхад, 90+6 (А, вторая желтая карточка)

 

"Горняки" оформили быстрый мяч. Подопечные Алексея Белика реализовали первый же голевой момент. На 7-й минуте Огарков прострелил с левого фланга в штрафную, где на передачу партнера откликнулся Ющенко.

К концу первой половины соперники успели обменяться потерянными возможностями. "Красные" завладели инициативой и заставили ребят Белика провалиться на левом фланге обороны, но кипер Барченко справился с коварным ударом в створ. Гармаш ответил дальним выстрелом – вратарь "Антверпена" проблем с ним не имел.

На старте второго тайма "Шахтер" U-19 мог удвоить преимущество. Впрочем, Девалкенер справился с ударом Лосенко в касание из пределов штрафной. Зато бельгийцы свой момент реализовали на 60-й минуте, когда Вандеплас после обрезки выскочил один на один с голкипером и переиграл Барченко.

Тем не менее, "горняки" быстро пришли в себя. Уже на 69-й минуте номинальным хозяевам помог стандарт. Это Сметана подал угловой, а Эльмазхад драматически срезал мяч в свои ворота. Добил же "Шахтер" U-19 соперника на 83-й, когда образцовая атака украинской команды увенчалась голом Савина.

Благодаря победе "горняки" сохранили шансы на выход в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. "Шахтер" U-19 записал в свой актив 6 очков. В финальном туре команда Белика обязана побеждать ровесников из "Порту", а еще надеяться на поражение португальцев от "Барселоны" U-19 сегодня.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Антверпена" в группе Лиги чемпионов.

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