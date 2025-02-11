Український легіонер повернувся в топ-чемпіонат після піврічного простою

Колишній півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко став гравцем клубу італійської Серії А – "Емполі". Він уклав угоду з новою командою, як вільний агент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Коваленко понад півроку залишався поза великого футболу, після того як у серпні 2024-го з ним розірвав контракт інший італійський клуб – "Аталанта".

За "бергамасків" українець провів лише одну гру, проте активно роздавався клубом по орендах. Саме як орендований футболіст він провів сезон-2023/24 у "Емполі". А тепер повернувся до лав "синіх" вже з повноцінним контрактом.

Угода розрахована до кінця поточного сезону з можливістю пролонгації. "Емполі", який балансує на межі вильоту з елітного дивізіону (17-те місце в таблиці серед 20-ти команд) активно шукає варіанти підсилення складу, зокрема на ринку вільних гравців.

Хто такий Віктор Коваленко

28-річний уродженець Херсона, вихованець академії донецького "Шахтаря". Свого часу вважався одним з найталановитіших та найперспективніших українських футболістів.

У 18-річному віці був включений до заявки "Шахтаря" на участь у Лізі чемпіонів (сезон-2014/15). Дебютував за "гірників" у жовтні 2014 року, в кубковій зустрічі проти "Полтави". Перший матч в УПЛ зіграв у лютому 2015-го.

У лавах "Шахтаря" перебував до 2021 року. За цей час по чотири рази ставав чемпіоном та володарем Кубка України. Ще двічі перемагав у Суперкубку.

У лютому 2021-го за 600 тисяч євро перейшов до "Аталанти". Але в і Італії грав за інші клуби ("Спецію" та "Емполі") на правах оренди. Угода з "Аталантою" була розрахована до червня 2025-го, проте клуб розірвав контракт у серпні 2024-го. З того часу гравець перебував у статусі вільного агента.

Коваленко провів 33 матчі у складі національної збірної України. Був основним на Євро-2016, де виходив на поле у всіх трьох поєдинках "синьо-жовтих". Останній матч провів у березні 2021 року у відборі до ЧС-2022 проти Фінляндії. Останній виклик до національної команди отримував у листопаді 2021-го. За версією порталу Transfermarkt зараз ціна футболіста складає 1,2 мільйона євро.