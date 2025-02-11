"Динамо" програло "Аталанті" та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Юнацька ліга УЄФА, 1/16 фіналу

"Динамо" U-19 – "Аталанта" U-19 – 3:3, пенальті – 6:7

Голи: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанін, 45 – Бонсіньйорі, 12, Даміано, 63, Фіогбе, 70.

Кияни приймали суперників у номінально домашньому поєдинку, що відбувся в турецькому Манавгаті.

Нагадаємо, що столичний колектив пробився до 1/16 фіналу Шляхом чемпіонів. Підопічні Ігоря Костюка стартували з другого раунду та здолали по черзі словенський "Марібор" (1:1, 3:1) і "2 Корріку" з Косова (5:0, 4:1).

На відміну від киян, юнаки "Аталанти" виступали в Шляху Ліги чемпіонів, оскільки основна команда з Бергамо пробилася до основного раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Стартували підопічні Джованні Босі напрочуд вдало, розгромивши вдома лондонський "Арсенал" (4:1), на виїзді впевнено розібравшись із донецьким "Шахтарем" (3:0), а також удома обігравши шотландський "Селтік" (2:1). Після цього стався збій, коли "бергамаскі" на виїзді були розгромлені німецьким "Штутгартом" (1:4), але потім у гостях здолали швейцарський "Янг Бойз" (4:2). В останньому турі "Аталанта" вдома приймала мадридський "Реал" та зазнала нищівної поразки (0:4), через що втратила місце в топ-6 та пряму путівку до 1/8 фіналу.

У поєдинку з "Динамо" саме італійці вважалися фаворитами. Вони підтвердили цей статус, уразивши ворота В'ячеслава Суркіса вже на 12-й хвилині. Український голкіпер під час атаки суперників парирував небезпечний удар, але інший гравець "Аталанти" першим встиг на добивання.

Втім, "Динамо" відігралось вже через десять хвилин. Після подачі Богдана Редушка з кутового, м'яч влучив у голову захисника Анрі Камара та влетів у ворота. Цей "подарунок" суперників додав молодим киянам наснаги і вони до перерви відзначилися ще двічі. Голи на свої рахунки записали Матвій Пономаренко та Дмитро Кремчанін.

Здавалося б, рахунок 3:1 – цілком комфортна перевага перед другим таймом. Проте юнацький футбол – імпульсивний, непередбачуваний та схильний до стрімких змін у сюжеті.

Італійці вийшли на другу половину максимально зарядженими. Вони більш активно вели гру та мали декілька нагод, щоб забити. І зрештою добились свого, скориставшись промахами киян. Спочатку грубо помилився Суркіс, випустивши м'яч із рук і Вінченцо Даміано скоротив відставання. А потім Єгор Сизонюк, намагаючись вибити м'яч влучив у Кандаса Фіогбе і той розстріляв ворота.

Так на 70-й хвилині в матчі відновилася рівновага, яка утрималась до кінця основного часу. Овертайм регламентом юнацької ліги не передбачений, тому команди одразу стали виконувати серію пенальті. Тут більшу майстерність продемонстрували юні італійці, які й вийшли до наступного кола змагань.