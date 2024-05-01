"Шахтар" у травні: повний розклад матчів українського гранда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

У травні "гірники" зіграють п'ять матчів національної першості та фінал Кубка України. Розпочне третій весняний місяць команда Маріно Пушіча з подвійного побачення з одеським "Чорноморцем".

"Шахтар" зустрінеться з "моряками" 1 травня і 5 травня. Обидва матчі відбудуться в передмісті столиці на арені "Лівий берег". Натомість на 11 травня заплановане Класичне протистояння Прем'єр-ліги – "гірники" приймуть київське "Динамо".

15 травня відбудеться фінал Кубка України. "Шахтар" позмагається за перший трофей сезону з полтавською "Ворсклою". Опісля підопічні Пушіча повернуться до поєдинків УПЛ. На 18 травня запланований матч проти "Дніпра-1", а 25 травня "гірники" зустрінуться з житомирським "Поліссям".

Повний перелік матчів "Шахтаря" в травні:

"Чорноморець" – "Шахтар", 1 травня

"Шахтар" – "Чорноморець", 5 травня

"Шахтар" – "Динамо", 11 травня

"Ворскла" – "Шахтар", 15 травня

"Дніпро-1" – "Шахтар", 18 травня

"Полісся" – "Шахтар", 25 травня

"Шахтар" залишається лідером чемпіонату України, набравши 61 очко. "Гірники" на чотири пункти випереджають київське "Динамо". У попередньому сезоні донеччани взяли "золото" УПЛ, а кияни були лише четвертими.

Нещодавно жіноча команда "гірників" влаштувала масову бійку з "Кривбасом". Інцидент трапився після фінального свистка матчу чемпіонату України. Арбітриня за мотивами сутички показала 3 червоні картки.