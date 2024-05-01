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"Шахтер" в мае: полное расписание матчей украинского гранда

Львов, Среда 01 мая 2024 12:55
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"Шахтер" в мае: полное расписание матчей украинского гранда Фото: "Горняки" претендуют на два трофея по итогам сезона (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" закрывать весну будет шестью поединками в рамках сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В мае "горняки" сыграют пять матчей национального первенства и финал Кубка Украины. Начнет третий весенний месяц команда Марино Пушича с двойного свидания с одесским "Черноморцем".

"Шахтер" встретится с "моряками" 1 мая и 5 мая. Оба матча состоятся в пригороде столицы на арене "Левый берег". В свою очередь на 11 мая запланировано Классическое противостояние Премьер-лиги – "горняки" примут киевское "Динамо".

15 мая состоится финал Кубка Украины. "Шахтер" сразится за первый трофей сезона с полтавской "Ворсклой". После подопечные Пушича вернутся к поединкам УПЛ. На 18 мая запланирован матч против "Днепра-1", а 25 мая "горняки" встретятся с житомирским "Полесьем".

Полный перечень матчей "Шахтера" в мае:

  • "Черноморец" – "Шахтер", 1 мая
  • "Шахтер" – "Черноморец", 5 мая
  • "Шахтер" – "Динамо", 11 мая
  • "Ворскла" – "Шахтер", 15 мая
  • "Днепр-1" – "Шахтер", 18 мая
  • "Полесье" – "Шахтер", 25 мая

&quot;Шахтер&quot; в мае: полное расписание матчей украинского гранда

"Шахтер" остается лидером чемпионата Украины, набрав 61 очко. "Горняки" на четыре пункта опережают киевское "Динамо". В предыдущем сезоне дончане взяли "золото" УПЛ, а киевляне были только четвертыми.

Недавно женская команда "горняков" устроила массовую драку с "Кривбассом". Инцидент произошел после финального свистка матча чемпионата Украины. Арбитр по мотивам схватки показала 3 красных карточки.

К слову, ранее Ванат и Шовковский получили награды УПЛ для "Динамо".

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