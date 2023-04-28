"Шахтар" розібрався з "Колосом" і зміцнив лідерство в Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Колос" – "Шахтар" – 1:3

Голи: Оріховський, 14 – Бондаренко, 47 (пенальті), Траоре, 52, Келсі, 80

Із перших хвилин обидві команди заграли активно. Уже в дебюті Бондаренко взяв на себе ініціативу та після проходу завдав удар – кіпер "хліборобів" Волинець не дрімав. У відповідь розрядив гармату хавбек господарів Богданов, але м'яч пройшов далеко від площини.

А на 14-й хвилині "Колос" несподівано вийшов вперед. Допоміг стандарт на правому фланзі, який взявся виконувати той же Богданов. Він подав на дальню стійку, де в боротьбі Чоботенко скинув на вільного Оріховського, а той розібрався з Трубіним.

Після цього епізоду ковалівці прогнозовано відійшли в оборону. Проте, час від часу огризалися в контратаках. Натомість "Шахтар" постійно тримав у напрузі редути "хліборобів" на чолі з Волинцем, але до стовідсоткових моментів справа так і не дійшла.

Зате після перерви "гірники" доволі швидко перевернули матч. Для початку Бондаренко точнісіньким ударом у кут переграв воротаря з одинадцятиметровий позначки після гри рукою Чоботенка. А за якихось п'ять хвилин він асистував Траоре – буркінієць отримав пас у районі воротарського, відтіснив Гончаренка та відправив м'яч у сітку.

Два голи не зупинили "Шахтар". Команда Ігора Йовічевіча продовжили пошук нагод забити більше. Удар Шведа не без труднощів Волинець перевів на кутовий. Згодом Судаков намагався застукати воротаря зненацька "сухим листом" від кутового прапорця. А серія кутових лише дивом не закінчилася пропущеним м'ячем.

На 80-й хвилині "гірникам" нареші пощастило. Цього разу гранд скористався стандартом: Судаков навісив на ближню стійку, звідки Бондаренко головою пробив у стійку, але на добиванні результативно зіграв Келсі. Венесуелець забив першим дотиком після виходу на поле!

Зрештою, "Шахтар" довів поєдинок до логічної перемоги. Тепер в активі хлопців Йовічевіча 56 очок. "Дніпро-1" набрав 48 пунктів, але зіграв на два матчі менше. "Колос" – на 6-й сходинці (30 очок).