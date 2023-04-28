"Шахтер" разобрался с "Колосом" и укрепил лидерство в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Колос" – "Шахтер" – 1:3

Голы: Ориховский, 14 – Бондаренко, 47 (пенальти), Траоре, 52, Келси, 80

С первых минут обе команды заиграли активно. Уже в дебюте Бондаренко взял на себя инициативу и после прохода нанес удар – кипер "хлеборобов" Волынец не дремал. В ответ разрядил пушку хавбек хозяев Богданов, но мяч прошел вдали от створа.

А на 14-й минуте "Колос" неожиданно вышел вперед. Помог стандарт на правом фланге, который взялся исполнять тот же Богданов. Он навесил на дальнюю штангу, где в борьбе Чоботенко сбросил на свободного Ориховского, а тот разобрался с Трубиным.

После этого эпизода ковалевцы прогнозируемо отошли в оборону. Однако время от времени огрызались в контратаках. "Шахтер" же постоянно держал в напряжении редуты "хлеборобов" во главе с Волынцем, но до стопроцентных моментов дело так и не дошло.

Зато после перерыва "горняки" довольно быстро перевернули матч. Для начала Бондаренко точным ударом в угол переиграл вратаря с одиннадцатиметровой отметки после игры рукой Чоботенко. А через пять минут он ассистировал Траоре – буркиниец получил пас в районе вратарского, оттеснил Гончаренко и отправил мяч в сетку.

Два гола не остановили "Шахтер". Команда Игора Йовичевича продолжила поиск возможностей забить больше. Удар Шведа не без труда Волынец перевел на угловой. Впоследствии Судаков пытался застать вратаря врасплох неожиданным "сухим листом" от углового флажка. А серия корнеров только чудом не окончилась пропущенным мячом.

На 80-й минуте "горнякам" повезло. В этот раз гранд воспользовался стандартом: Судаков навесил на ближнюю штангу, откуда Бондаренко головой пробил в штангу, но на добивании результативно сыграл Келси. Венесуэлец забил первым касанием после выхода на поле!

В конце концов "Шахтер" довел поединок до логической победы. Теперь в активе ребят Йовичевича 56 очков. "Днепр-1" набрал 48 пунктов, но сыграл на два матча меньше. "Колос" – на 6-й строчке (30 очков).