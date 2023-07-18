"Шахтар" розгромно програв "Аяксу" третій спаринг літа

Донецький "Шахтар" вдруге поспіль поступився з великим рахунком у рамках передсезонної підготовки. Кривдником чемпіона України став амстердамський "Аякс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Контрольний матч
"Аякс" – "Шахтар" – 3:0
Голи: Кудус, 19 (пенальті), 34, Бергвейн, 32
Зі стартових хвилин обидві команди взялися шукати прогалини в редутах одна одної. Утім, із цим завданням краще впорався нідерландський гранд. На 19-й хвилині Топалов "скосив" Ренша в підкаті на вході в штрафний, а Кудус упевнено реалізував одинадцятиметровий.
Пропущений м'яч розладнав гру "гірників". Уже за кілька хвилин амстердамці могли збільшити власну перевагу. Однак, постріл Бергвейна після помилки Судакова з дальнього кута витягнув Різник. А згодом кіпер у дуеті зі стійкою зіграли за "Шахтар" після обвідного удару того ж Кудуса.
Та на 32-й хвилині донеччан вже ніхто не врятував. "Аякс" розіграв хрестоматійну атаку з передачами в дотик, на фініші якої Бергвейн потужно та влучно пробив під поперечину. А ще за два оберти стрілки Кудус увірвався до штрафного під кутом і проштовхнув м'яч повз воротаря.
Серія замін у перерві фактично перетворила другий тайм на полігон для тактичних експериментів. Це відбилося на кількості небезпечних моментів. "Аякс" і "Шахтар" створили лише кілька нагод на двох.
"Гірники" могли розмочити рахунок на 63-й хвилині. Гол ледь не став наслідком індивідуальної майстерності В'юнника. Молодий нападник запресингував опонента, відібрав м'яч і вискочив віч-на-віч із кіпером, але переграти сивочолого Пасвера не зміг.
Амстердамці натомість зобов'язані були забивати вчетверте на 84-й. Броббі розібрався з резервістом Твардовським і відправив м'яч у порожні ворота. Проте, Бондар встиг вибити м'яч подалі з лінії воріт. Зрештою, цифри на табло так і не змінилися.
"Шахтар": Різник (Твардовський, 46) – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов – Бондаренко, Судаков, Криськів (Очеретько, 46) – Кащук (В'юнник, 46), Сікан (Келсі, 46), Зубков (Тоіров, 46)
До слова, раніше УПЛ опублікувала графік матчів першого туру нового сезону.
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