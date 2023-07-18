"Шахтер" разгромно проиграл "Аяксу" третий спарринг лета

Донецкий "Шахтер" во второй раз подряд уступил с крупным счетом в рамках предсезонной подготовки. Обидчиком чемпиона Украины стал амстердамский "Аякс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Контрольный матч
"Аякс" – "Шахтер" – 3:0
Голы: Кудус, 19 (пенальти), 34, Бергвейн, 32
Со стартовых минут обе команды принялись искать пробелы в редутах друг друга. Впрочем, с этой задачей лучше справился нидерландский гранд. На 19-й минуте Топалов "скосил" Ренша в подкате на входе в штрафную, а Кудус уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
Пропущенный мяч расстроил игру "горняков". Уже через несколько минут амстердамцы могли увеличить собственное преимущество. Однако выстрел Бергвейна после ошибки Судакова из дальнего угла вытащил Ризнык. А потом кипер в дуэте со штангой сыграли за "Шахтер" после обводного удара того же Кудуса.
Но на 32-й минуте дончан уже никто не спас. "Аякс" разыграл хрестоматийную атаку с передачами в касание, на финише которой Бергвейн мощно и точно пробил под перекладину. А еще два оборота стрелки спустя Кудус ворвался в штрафную под углом и протолкнул мяч мимо вратаря.
Серия замен в перерыве фактически превратила второй тайм в полигон для тактических экспериментов. Это отразилось на количестве опасных моментов. "Аякс" и "Шахтер" создали всего несколько возможностей на двоих.
"Горняки" могли размочить счет на 63-й минуте. Гол едва не стал следствием индивидуального мастерства Вьюнника. Молодой нападающий запрессинговал оппонента, отобрал мяч и выскочил лицом к лицу с кипером, но переиграть седовласого Пасвера не смог.
Амстердамцы взамен обязаны были забивать в четвертый раз на 84-й. Бробби разобрался с резервистом Твардовским и отправил мяч в пустые ворота. Однако Бондарь успел выбить мяч подальше с линии ворот. В конце концов цифры на табло так и не изменились.
"Шахтер": Ризнык (Твардовский, 46) – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов – Бондаренко, Судаков, Крыськив (Очеретько, 46) – Кащук (Вьюнник, 46), Сикан (Келси, 46), Зубков (Тоиров, 46)
К слову, ранее УПЛ опубликовала график матчей первого тура нового сезона.
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