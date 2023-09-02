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"Шахтар" розгромив "Минай" та залишився лідером Прем'єр-ліги

Фото: "Гірники" тріумфували на Закарпатті (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" на виїзді впевнено переграв закарпатський "Минай" у 6-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Минай" – "Шахтар" – 1:4

Голи: Гунічев, 72 – Матвієнко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, В'юнник, 78

 

"Гірники" захопили ініціативу з перших хвилин. Ближче до екватору тайму почали з'являтися і нагоди забити: Сікан головою пробив вище воріт, а з пострілом Назарини з-під оборонця впорався Бандура. Згодом кіпер господарів ще й потягнув удар Зубкова в дев'ятку.

Повів у рахунку "Шахтар" перед перервою. Чемпіон України скористався стандартом. Зубков подав із правого флангу, а оборонці не змогли винести м'яч подалі з власного штрафного. Сферу підхопив Матвієнко та з відскоку відправив м'яч у сітку – 0:1.

Веселіше стало в другій половині. Спершу Назарина з півкола штрафного пробив над поперечиною, а закарпатець Твердохліб у відповідь змарнував шанс забити головою. А на 60-й хвилині гості закріпили власну перевагу, коли Кащук замкнув фланговий простріл В'юнник.

За якихось шість хвилин "гірники" довели рахунок до розгромного. У швидкій контратаці "Шахтаря" Судаков зіграв у стінку з тим же В'юнником і низом відправив м'яч у дальній кут. Ще за шість обертів стрілки "Минай" відповів своїм голом – Гунічев із меж штрафного переправив м'яч у сітку.

Утім, останнє слово в зустрічі було за чемпіоном. Це В'юнник до двох асистів додав ще й гол. Кащук із лівого флангу подав на Келсі, але удар венесуельця головою парирував Бандура. Автор же гола добив м'яч у порожні ворота – 1:4 у підсумку.

Завдяки перемозі "Шахтар" піде на міжнародну паузу на першій сходинці УПЛ. "Гірники" набрали 14 очок і на чотири пункти випереджають львівський "Рух". Натомість "Минай" залишився на дні турнірної таблиці.

До слова, раніше "Шахтар" отримав суперників у групі H Ліги чемпіонів.

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