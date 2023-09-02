"Шахтер" разгромил "Минай" и остался лидером Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Минай" – "Шахтер" – 1:4

Голы: Гуничев, 72 – Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, Вьюнник, 78

"Горняки" захватили инициативу с первых минут. Ближе к экватору тайма начали появляться и возможности забить: Сикан головой пробил выше ворот, а с выстрелом Назарины из-под защитника справился Бандура. Впоследствии кипер хозяев еще и потянул удар Зубкова в девятку.

Повел в счете "Шахтер" перед перерывом. Чемпион Украины воспользовался стандартом. Зубков подал с правого фланга, а защитники не смогли вынести мяч подальше из собственного штрафного. Сферу подхватил Матвиенко и с отскока отправил мяч в сетку – 0:1.

Весело стало во второй половине. Сначала Назарина из полукруга штрафной пробил над перекладиной, а закарпатец Твердохлеб в ответ упустил шанс забить головой. А на 60-й минуте гости закрепили собственное преимущество, когда Кащук замкнул фланговый прострел Вьюнник.

Через шесть минут "горняки" довели счет до разгромного. В быстрой контратаке "Шахтера" Судаков сыграл в стенку с тем же Вьюнником и низом отправил мяч в дальний угол. Еще через шесть оборотов стрелки "Минай" ответил своим голом – Гуничев из пределов штрафной переправил мяч в сетку.

Впрочем, последнее слово во встрече было за чемпионом. Это Вьюнник к двум ассистам добавил еще и гол. Кащук с левого фланга подал на Келси, но удар венесуэльца головой парировал Бандура. Автор гола добил мяч в пустые ворота – 1:4 в итоге.

Благодаря победе "Шахтер" уйдет на международную паузу на первой строчке УПЛ. "Горняки" набрали 14 очков и на четыре пункта опережают львовский "Рух". В свою очередь "Минай" остался на дне турнирной таблицы.