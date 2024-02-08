"Шахтар" розгромив чемпіона Туркменістану на зимових зборах

Донецький "Шахтар" здолав туркменський "Аркадаг" у спарингу на турецькій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Шахтар" – "Аркадаг" – 4:1

Голи: Егіналдо, 25 (пенальті), 70, Гочолейшвілі, 37 (пенальті), Педрінью, 90+1 – Аннагулієв, 32

"Гірники" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Утім, забити швидкий м'яч команді Маріно Пушіча не вдалося. Найреальніший момент відкрити рахунок змарнував Лемкін, який поцілив у поперечину після кутового.

Повів "Шахтар" на 25-й хвилині. Це Егіналдо впевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах із 11-метрової позначки. Сам бразилець і заробив пенальті, який так впевнено реалізував.

Проте, "Аркадаг" несподівано доволі швидко відігрався. Допоміг туркменам стандарт. Під час подачі від кутового прапорця оборона "гірників" не втримала Аннагулієва, який замкнув ближню стійку. Рудько врятувати "Шахтар" у цьому епізоді не зумів.

Щоправда, на перерву підопічні Пушіча таки пішли лідером. І вдруге донеччани вийшли вперед завдяки пенальті. Цього разу збили юного Цуканова, а одинадцятиметровий реалізував Гочолейшвілі.

На старті другої половини команди обмінялися змарнованими моментами. Кіпер Твардовський врятував "Шахтар" після помилки Ракицького. Натомість постріл Педрінью після перехоплення пройшов повз стійку воріт.

Остаточний же рахунок "гірники" встановили на фінальному відрізку. Спершу Егіналдо отримав передачу від Міроші, елегантно перекинув м'яч над оборонцем і технічно відправив сферу в сітку. А на останній хвилині Педрінью підібрав м'яч за межами штрафного, прибрав двох оборонців і лівою відправив у ворота – 4:1 у підсумку.

Стартовий склад "Шахтаря": Рудько – Лацабідзе, Лемкін, Ракицький, Міроші – Назарина – Швед, Гочолейшвілі, Цуканов, Педрінью – Егіналдо