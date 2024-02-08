"Шахтер" разгромил чемпиона Туркменистана на зимних сборах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Шахтер" – "Аркадаг" – 4:1

Голы: Эгиналдо, 25 (пенальти), 70, Гочолейшвили, 37 (пенальти), Педриньо, 90+1 – Аннагулиев, 32

"Горняки" завладели инициативой с первых минут. Впрочем, забить быстрый мяч команде Марино Пушича не удалось. Самый реальный момент открыть счет упустил Лемкин, попавший в перекладину после углового.

Повел "Шахтер" на 25-й минуте. Это Эгиналдо уверенно развел мяч и вратаря по разным углам с 11-метровой отметки. Сам так уверенно реализовавший пенальти бразилец и заработал его.

Однако "Аркадаг" неожиданно довольно быстро отыгрался. Помог туркменам стандарт. При подаче от углового флажка оборона "горняков" не удержала Аннагулиева, замкнувшего ближнюю штангу. Рудько спасти "Шахтер" в этом эпизоде не смог.

Правда, на перерыв подопечные Пушича ушли лидером. И второй раз дончане вышли вперед благодаря пенальти. В этот раз сбили юного Цуканова, а одиннадцатиметровый реализовал Гочолейшвили.

На старте второй половины команды обменялись упущенными моментами. Кипер Твардовский спас "Шахтер" после ошибки Ракицкого. Выстрел же Педриньо после перехвата прошел мимо штанги ворот.

Окончательный же счет "горняки" установили на финальном отрезке. Сначала Эгиналдо получил передачу от Мироши, элегантно перебросил мяч над защитником и технично отправил сферу в сетку. А на последней минуте Педриньо подобрал мяч за пределами штрафной, убрал двух защитников и левой отправил в ворота – 4:1 в итоге.

Стартовый состав "Шахтера": Рудько – Лацабидзе, Лемкин, Ракицкий, Мироши – Назарина – Швед, Гочолейшвили, Цуканов, Педриньо – Эгиналдо