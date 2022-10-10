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"Шахтар" – "Реал": де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Варшава, Понеділок 10 жовтня 2022 17:46
"Шахтар" – "Реал": де дивитися матч Ліги чемпіонів Фото: Тарас Степаненко та компанія у Мадриді поступилися (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме мадридський "Реал" у Польщі.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – "Реал" відбудеться 11 жовтня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Роберто Моралес.

Минулого тижня "Шахтар" поступився "Реалу" в Мадриді на груповому етапі Ліги чемпіонів. За Королівський клуб забили бразильці Родріго та Вінісіус, а в складі "гірників" під завісу першого тайму відзначився Зубков.

До слова, на вихідних "Реал" мінімально переграв "Хетафе" в чемпіонаті Іспанії.

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