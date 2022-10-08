"Реал" із Луніним у воротах здобув мінімальну перемогу в чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 8-й тур

"Хетафе" – "Реал" – 0:1

Гол: Мілітао, 3

Кіпер утретє поспіль вийшов у старті "вершкових" через травму Тібо Куртуа. Проти "темно-синіх" 23-річний українець відіграв усі 90 хвилин і зберіг ворота на замку. Це перший "сухий" матч для Луніна в складі "Реала".

Запорукою успіху мадридців у передмісті столиці став швидкий гол. Уже на 3-й хвилині Модріч подав кутовий із лівого флангу в район воротарського майданчика, куди вбіг Мілітао та головою підрізав м'яч у сітку воріт "Хетафе".

"Реал" продовжив атакувати та мав ще кілька нагод забити до перерви. Зокрема, Карвахаль у падінні пробив над воротами, а удар Родріго головою став здобиччю воротаря господарів Сорії. Натомість Лунін у перші 45 хвилин відверто нудьгував.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Упродовж однієї атаки "Реала" гості могли забивати мінімум тричі – під постріл Родріго ногу підставив оборонець, удар Чуамені парирував Сорія, а Модріч на добиванні з меж штрафного влучив у суперника. У відповідь Аленья з півкола карної зони закрутив у нижній кут, але український голкіпер "вершкових" в ефектному стрибку відбив м'яч.

"Реал" змарнував ще кілька нагод, але й Лунін продовжив надійно діяти на лінії воріт. Ось українець ліквідував небезпечний вихід Муніра, а пізніше впіймав м'яч після чи то прострілу, чи то удару в дальній кут у виконанні Латаси. Зрештою, мадридці втримали перевагу в один м'яч.