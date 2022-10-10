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"Шахтер" – "Реал": где смотреть матч Лиги чемпионов

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Варшава, Понедельник 10 октября 2022 17:46
"Шахтер" – "Реал": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: Тарас Степаненко и компания в Мадриде уступили (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет мадридский "Реал" в Польше.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Реал" состоится 11 октября в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Роберто Моралес.

На прошлой неделе "Шахтер" уступил "Реалу" в Мадриде на групповом этапе Лиги чемпионов. В составе Королевского клуба забили бразильцы Родриго и Винисиус, а в обойме "горняков" под занавес первого тайма отличился Зубков.

К слову, на выходных "Реал" минимально обыграл "Хетафе" в чемпионате Испании.

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