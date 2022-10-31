"Шахтар" – РБ "Лейпциг": прогноз на матч Ліги чемпіонів
У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" прийме німецький РБ "Лейпциг" на польській землі.
Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.
Матч "Шахтар" – РБ "Лейпциг" відбудеться у Варшаві 2 листопада. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.
Фахівці австрійської контори Bwin вважають "червоних биків" безумовним фаворитом двобою. На перемогу саксонців тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. Натомість імовірний успіх "гірників" оцінили балом 4,40. Навіть нічия вірогідніша – кеф 3,90.
Патріотична ставка на мінімальну перемогу "Шахтаря" здатна збільшити виграш у 13,5 разів. Перспективний коефіцієнт і на тріумф українського гранда з голами від обох команд – 7,50.
Тим часом британці з William Hill ще менше вірять у вдалий виступ "гірників". На перемогу "Шахтаря" на Альбіоні виставили кеф 4,60. Натомість потенційний успіх РБ "Лейпциг" оцінили ідентичним балом 1,70. Коефіцієнт на нічию знайомий – 3,90.
Персональні фанати Михайла Мудрика можуть закластися на мінімум дубль молодого українця з космічним коефіцієнтом 26,00. Вольова перемога донеччан, коли вони поступатимуться в ході поєдинку, теж отримала солідний кеф – 17,00.
У суботу "Шахтар" розійшовся миром із "Олександрією" у 10-му турі Прем'єр-ліги. За "гірників" забили Михайліченко та Мудрик. Зате бразильський оборонець Тейлор був вилучений на старті другої половини.
До слова, тренерський штаб "Шахтаря" взяв на матч Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" 27 футболістів.
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