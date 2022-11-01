"Шахтар" у листопаді: повний розклад матчів українського гранда
Остаточно сформувався графік матчів донецького "Шахтаря" в найближчі 30 днів. Команда гратиме в Лізі чемпіонів і чемпіонаті України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.
Останній місяць осені буде насиченим для "гірників". Підопічні Ігора Йовічевіча зіграють 6 офіційних поєдинків.
Розпочнеться листопад для "Шахтаря" вирішальним матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького РБ "Лейпциг" (2 листопада). Цього ж тижня на вихідних донеччани зустрінуться з "Інгульцем" із Петрова в чемпіонаті України.
Далі на "гірників" чекають ще 4 поєдинки української Прем'єр-ліги. Три з них – зі звичними претендентами на місце в єврокубках ("Зоря", "Дніпро-1", "Ворскла"). Зокрема, поєдинок із лідером першості – "спортклубівцями" Дніпра – запланований на 19 листопада.
Повний перелік матчів донеччан у листопаді:
- "Шахтар" – РБ "Лейпциг", 2 листопада
- "Шахтар" – "Інгулець", 5 листопада
- "Верес" – "Шахтар", 9 листопада
- "Шахтар" – "Зоря", 13 листопада
- "Дніпро-1" – "Шахтар", 19 листопада
- "Шахтар" – "Ворскла", 26 листопада
Раніше "Шахтар" прибув до Варшави на останній матч групового етапу турніру. До поєдинку проти РБ "Лейпциг" готуватимуться 27 виконавців. Під питанням участь Коноплі, Очеретька та Зубкова.
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