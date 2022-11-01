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"Шахтар" у листопаді: повний розклад матчів українського гранда

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Вівторок 01 листопада 2022 14:23
"Шахтар" у листопаді: повний розклад матчів українського гранда Фото: "Шахтар" проведе півдюжини поєдинків (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Остаточно сформувався графік матчів донецького "Шахтаря" в найближчі 30 днів. Команда гратиме в Лізі чемпіонів і чемпіонаті України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Останній місяць осені буде насиченим для "гірників". Підопічні Ігора Йовічевіча зіграють 6 офіційних поєдинків.

Розпочнеться листопад для "Шахтаря" вирішальним матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького РБ "Лейпциг" (2 листопада). Цього ж тижня на вихідних донеччани зустрінуться з "Інгульцем" із Петрова в чемпіонаті України.

Далі на "гірників" чекають ще 4 поєдинки української Прем'єр-ліги. Три з них – зі звичними претендентами на місце в єврокубках ("Зоря", "Дніпро-1", "Ворскла"). Зокрема, поєдинок із лідером першості – "спортклубівцями" Дніпра – запланований на 19 листопада.

Повний перелік матчів донеччан у листопаді:

  • "Шахтар" – РБ "Лейпциг", 2 листопада
  • "Шахтар" – "Інгулець", 5 листопада
  • "Верес" – "Шахтар", 9 листопада
  • "Шахтар" – "Зоря", 13 листопада
  • "Дніпро-1" – "Шахтар", 19 листопада
  • "Шахтар" – "Ворскла", 26 листопада

&quot;Шахтар&quot; у листопаді: повний розклад матчів українського гранда

Раніше "Шахтар" прибув до Варшави на останній матч групового етапу турніру. До поєдинку проти РБ "Лейпциг" готуватимуться 27 виконавців. Під питанням участь Коноплі, Очеретька та Зубкова.

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