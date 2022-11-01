"Шахтар" у листопаді: повний розклад матчів українського гранда

Остаточно сформувався графік матчів донецького "Шахтаря" в найближчі 30 днів. Команда гратиме в Лізі чемпіонів і чемпіонаті України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

Останній місяць осені буде насиченим для "гірників". Підопічні Ігора Йовічевіча зіграють 6 офіційних поєдинків.

Розпочнеться листопад для "Шахтаря" вирішальним матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького РБ "Лейпциг" (2 листопада). Цього ж тижня на вихідних донеччани зустрінуться з "Інгульцем" із Петрова в чемпіонаті України.

Далі на "гірників" чекають ще 4 поєдинки української Прем'єр-ліги. Три з них – зі звичними претендентами на місце в єврокубках ("Зоря", "Дніпро-1", "Ворскла"). Зокрема, поєдинок із лідером першості – "спортклубівцями" Дніпра – запланований на 19 листопада.

Повний перелік матчів донеччан у листопаді:

"Шахтар" – РБ "Лейпциг", 2 листопада

"Шахтар" – "Інгулець", 5 листопада

"Верес" – "Шахтар", 9 листопада

"Шахтар" – "Зоря", 13 листопада

"Дніпро-1" – "Шахтар", 19 листопада

"Шахтар" – "Ворскла", 26 листопада

Раніше "Шахтар" прибув до Варшави на останній матч групового етапу турніру. До поєдинку проти РБ "Лейпциг" готуватимуться 27 виконавців. Під питанням участь Коноплі, Очеретька та Зубкова.