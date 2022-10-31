"Шахтар" – РБ "Лейпциг": де дивитися матч Ліги чемпіонів

У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" прийме німецький РБ "Лейпциг" на польській землі.
Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.
Матч "Шахтар" – РБ "Лейпциг" відбудеться у Варшаві 2 листопада. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.
У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.
Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.
У суботу "Шахтар" розійшовся миром із "Олександрією" у 10-му турі Прем'єр-ліги. За "гірників" забили Михайліченко та Мудрик. Зате бразильський оборонець Тейлор був вилучений на старті другої половини.
До слова, тренерський штаб "Шахтаря" взяв на матч Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" 27 футболістів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.