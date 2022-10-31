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"Шахтар" – РБ "Лейпциг": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Фото: "Шахтар" розгромив саксонців у першому матчі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" прийме німецький РБ "Лейпциг" на польській землі.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – РБ "Лейпциг" відбудеться у Варшаві 2 листопада. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

У суботу "Шахтар" розійшовся миром із "Олександрією" у 10-му турі Прем'єр-ліги. За "гірників" забили Михайліченко та Мудрик. Зате бразильський оборонець Тейлор був вилучений на старті другої половини.

До слова, тренерський штаб "Шахтаря" взяв на матч Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" 27 футболістів.

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