"Шахтер" – РБ "Лейпциг": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" – РБ "Лейпциг" состоится в Варшаве 2 ноября. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол.

В субботу "Шахтер" разошелся миром с "Александрией" в 10-м туре Премьер-лиги. За "горняков" забили Михайличенко и Мудрик. В свою очередь бразильский защитник Тейлор был удален на старте второй половины.