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"Шахтар" провів таємний спаринг із "Олександрією" за день після матчу УПЛ

Фото: "Гірники" розійшлися миром із командою Руслана Ротаня (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" зіграв контрольний матч у форматі два тайми по 30 хвилин проти "Олександрії" на тренувальній базі в столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Олександрія" – 1:1

Голи: Тоіров, 23 – Погорілий, 29

У дебюті зустрічі краще виглядали "гірники", які змарнували мінімум дві нагоди. Спершу Невертон вискочив віч-на-віч із голкіпером, але пробив повз ворота. Згодом Тоіров не влучив у площину воріт із меж штрафного.

Та саме молодий таджик відкрив рахунок на 23-й хвилині. Він отримав передачу перед карною зоною олександрійців, обіграв оборонця та влучно пробив. Утім, гостям вдалося швидко відігратися – вихованець "Шахтаря" Погорілий зрівняв рахунок усього за 6 хвилин.

Після перерви чемпіон України не використав ще дві нагоди забити. Кащук не встиг зіграти на випередження після перспективного прострілу Бондаренка. Натомість Невертон утік із центра поля на побачення з кіпером і поцілив у поперечину. Як наслідок, нічийний рахунок не змінився.

"Шахтар" (1-й тайм): Твардовський, Педрінью, Ракицький, Козік, Корнієнко, Бондаренко, Кастільйо, Глущенко, Невертон, Кащук, Тоіров

Напередодні "Шахтар" переграв "Олександрію" у 3-му турі Прем'єр-ліги. У складі "гірників" голами відзначилися Сікан і Траоре. Один забитий м'яч у лавах "Олександрії" відквитав Скорко.

До слова, раніше УПЛ нагородила героїв третього туру чемпіонату України.

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