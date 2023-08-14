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"Шахтар" непростою перемогою над "Олександрією" закрив тур УПЛ

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Київська область, Понеділок 14 серпня 2023 18:59
"Шахтар" непростою перемогою над "Олександрією" закрив тур УПЛ Фото: "Гірники" святкують один із двох забитих м'ячів (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" удома переграв "Олександрію" в третьому турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Шахтар" – "Олександрія" – 2:1

Голи: Сікан, 7, Траоре, 31 – Скорко, 60

"Гірники" в дебюті виглядали краще, тож справедливо оформили швидкий гол. Команді Патріка ван Леувена вдалася зразкова комбінація. Зубков віддав прихований пас на Гочолейшвілі, той подав на дальню стійку, де Сікан у падінні ефектно замкнув головою.

Гості отямилися в середині тайму. Ось Кулаков неточно пробив головою після перспективного навісу. "Шахтар" відповів другим голом у схожому стилі. На 31-й хвилині Гочолейшвілі знову класно навісив із правого флангу, а Траоре головою вгатив м'яч під поперечину.

Після другого гола гра трохи заспокоїлася. Новий спалах активності припав на старт другої половини. Спершу Калітвінцев запустив м'яч поруч із дев'яткою. А на 60-й зіграв джокер Руслана Ротаня – Шулянський подав із лівого флангу, а Скорко головою пробив Різника.

Нервові фінальні хвилини цілком могли обернутися фіаско для "Шахтаря". Уже в доданий арбітром час голкіпер "гірників" поповнив список героїв господарів. Різник витягнув із-під поперечини підступний удар головою Смирного. Зрештою, хлопці ван Леувена втримали переможний рахунок.

Завдяки перемозі "Шахтар" піднявся у топ-3 Прем'єр-ліги. "Гірники" набрали 7 очок, як і ковалівський "Колос" на другій позиції. Несподіваний лідер – львівський "Рух" (9 пунктів). "Олександрія" ж опинилася на 7-й сходинці, маючи в активі 6 очок.

До слова, раніше "Шахтар" поскаржився до ФІФА на "Галатасарай" і бразильця Тете.

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