"Шахтар" програв "Тоттенхему" благодійний спаринг: Пятов остаточно завершив кар'єру

Лондонський "Тоттенхем" розгромив донецький "Шахтар" у контрольному матчі з благодійною метою у Лондоні. Водночас він став останнім у професіональній кар'єрі Андрія Пятова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Благодійний матч

"Тоттенхем" – "Шахтар" – 5:1

Голи: Кейн, 38 (пенальті), 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 – Келсі, 45

Культовий воротар "гірників" вивів чемпіонів України на матч у статусі капітана. На полі Пятов провів 16 хвилин і був замінений на Різника. Саме стільки сезонів українець віддав "Шахтарю" як футболіст і тепер перейшов на тренерську роботу.

Голкіпер отримав спеціальну церемонію прощання. Основні та запасні "гірники", персонал вітчизняного гранда та функціонери вишикувалися коридором пошани та разом із трибунами оплесками провели Пятова на футбольну пенсію. Його ж спадкоємцю довелося попотіти.

"Шпори" відкрили рахунок із пенальті. Козік поблизу власних воріт сфолив, а лідер "Тоттенхема" Кейн упевнено реалізував одинадцятиметровий. Відігралися "гірники" перед перервою, коли Келсі головою з центру штрафного майданчика замкнув навіс Сікана.

Другий же тайм став бенефісом Кейна. Англійський форвард забив ще тричі на різний смак. Спершу він головою замкнув діагональ Меддісона з лівого флангу. Далі реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером після передачі Кулусевскі. Потім же зіграв на добиванні після реакції Різника на удар Соломона.

Рахунок міг бути і геть непристойним. Голкіпер "Шахтаря" потягнув ще з десяток (!) ударів лондонців із вбивчих позицій. Та все ж у доданий арбітром час Різник пропустив уп'яте – Скарлетт завершив зусилля партнерів і встановив остаточний результат.