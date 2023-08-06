"Шахтер" проиграл "Тоттенхэму" благотворительный спарринг: Пятов окончательно завершил карьеру

Лондонский "Тоттенхэм" разгромил донецкий "Шахтер" в контрольном матче с благотворительной целью в Лондоне. В то же время, он стал последним в профессиональной карьере Андрея Пятова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Благотворительный матч

"Тоттенхэм" – "Шахтер" – 5:1

Голы: Кейн, 38 (пенальти), 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 – Келси, 45

Культовый вратарь "горняков" вывел чемпионов Украины на матч в ранге капитана. На поле Пятов провел 16 минут и был заменен Ризныком. Именно столько сезонов украинец отдал "Шахтеру" в качестве футболиста и теперь перешел на тренерскую работу.

Голкипер получил специальную церемонию прощания. Основные и запасные "горняки", персонал отечественного гранда и функционеры выстроились в коридор уважения и вместе с трибунами аплодисментами провели Пятова на футбольную пенсию. Его же наследнику пришлось попотеть.

"Шпоры" открыли счет с пенальти. Козик у собственных ворот сфолил, а лидер "Тоттенхэма" Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Отыгрались "горняки" перед перерывом, когда Келси головой из центра штрафной замкнул навес Сикана.

Второй же тайм стал бенефисом Кейна. Английский форвард забил еще трижды на разный вкус. Сначала он головой замкнул диагональ Мэддисона с левого фланга. Далее реализовал выход один на один с голкипером после передачи Кулусевски. Затем же сыграл на добивании после реакции Ризныка на удар Соломона.

Счет мог быть и совсем неприличным. Голкипер "Шахтера" потянул еще с десяток (!) ударов лондонцев с убийственных позиций. И все же в добавленное арбитром время Ризнык пропустил в пятый раз – Скарлетт завершил усилия партнеров и установил окончательный результат.