"Шахтар" продає квитки на "Донбас Арену": навіщо і як отримати

Ініціатива "Шахтаря"

Футбольний клуб "Шахтар" оголосив благодійний збір на підтримку Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. У межах ініціативи вболівальники мають унікальну можливість отримати сувенірний квиток на останній матч, який відбувся на "Донбас Арені" 11 років тому.

Збір приурочено до річниці прощальної гри на головному стадіоні "гірників", що відбулася перед початком російської агресії на Донбасі. Щоб гарантовано отримати квиток, потрібно зробити донат від 1 000 гривень на спеціальну банку. Кошти спрямовуються на закупівлю броньованої техніки для 3-ї ОШБр. Донати приймаються до 25 травня включно. Після завершення збору з учасниками зв’яжеться менеджер клубу для уточнення адреси доставки сувенірного подарунка.

Як виглядає Донбас Арена у 2025 році (фото: скриншот)

Що відомо про стадіон

"Донбас Арена" - перший в Україні стадіон категорії "еліт" УЄФА, була урочисто відкрита 29 серпня 2009 року в Донецьку. Стадіон вміщував понад 50 тисяч глядачів і став справжнім символом нового етапу в історії клубу. Після початку бойових дій на сході України у 2014 році арена опинилася під контролем проросійських бойовиків. З того часу вона зазнала численних пошкоджень внаслідок обстрілів і перебуває в занедбаному стані.

Цей проєкт - не лише спосіб допомогти захисникам України, а й символічний акт пам’яті про рідний дім, тимчасово втрачено, але ніколи не забуто.