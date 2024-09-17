"Шахтар" прилетів до Італії на матч Ліги чемпіонів: хто в обоймі Пушіча

Делегація донецького "Шахтаря" прибула до італійської Болоньї на стартовий поєдинок основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Матч "Болонья" – "Шахтар" відбудеться на Апеннінах 18 вересня. Поєдинок прийме арена "Ренато Даль'Ара". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

"Гірники" вирушили на матч зі Львова. Автобусом "Шахтар" дістався до польського Жешува, а звідти чемпіони України полетіли в Болонью. До Італії команда прибула в понеділок увечері. Тренерський штаб "гірників" на чолі з Маріно Пушічем узяв на Апенніни 28 виконавців.

До переліку потрапили відразу чотири голкіпери та три нападники. Найкраще ж укомплектована середня лінія "Шахтаря" – 12 футболістів. У вівторок донеччани матимуть відкрите тренування на "Ренато Даль'Ара".

Список футболістів "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Болоньї" 18 вересня:

Воротарі: Різник, Твардовський, Фесюн, Пузанков

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азарові, Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон

Нападники: Траоре, Егіналдо, Сікан

У сезоні 2024/25 "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів у німецькому Гельзенкірхені. "Гірники" ділитимуть "Фелтінс-Арену" з місцевим "Шальке". "Кобальтові" продовжують виступи в Другій Бундеслізі, а команда Маріно Пушіча прийме там "Аталанту", "Янг Бойз", "Баварію" і "Брест".