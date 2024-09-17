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"Шахтер" прилетел в Италию на матч Лиги чемпионов: кто в обойме Пушича

Болонья, Вторник 17 сентября 2024 10:56
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"Шахтер" прилетел в Италию на матч Лиги чемпионов: кто в обойме Пушича Фото: Тарас Степаненко и другие "горняки" приехали на матч Лиги чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в итальянскую Болонью на стартовый поединок основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Болонья" – "Шахтер" состоится на Апеннинах 18 сентября. Поединок примет арена "Ренато Даль'Ара". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

"Горняки" отправились на матч со Львова. Автобусом "Шахтер" добрался до польского Жешува, а оттуда чемпионы Украины улетели в Болонью. В Италию команда прибыла в понедельник вечером. Тренерский штаб "горняков" во главе с Марино Пушичем взял на Апеннины 28 исполнителей.

В перечень попали сразу четыре голкипера и три нападающих. Лучше остальных укомплектована средняя линия "Шахтера" – 12 футболистов. Во вторник у дончан будет открытая тренировка на "Ренато Даль'Ара".

Список футболистов "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Болоньи" 18 сентября:

Вратари: Ризнык, Твардовский, Фесюн, Пузанков

Защитники: Франьич, Бондарь, Педро Энрике, Азарови, Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина

Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон

Нападающие: Траоре, Эгиналдо, Сикан

&quot;Шахтер&quot; прилетел в Италию на матч Лиги чемпионов: кто в обойме Пушича

В сезоне 2024/25 "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов в немецком Гельзенкирхене. "Горняки" будут делить "Фелтинс-Арену" с местным "Шальке". "Кобальтовые" продолжают выступления во Второй Бундеслиге, а команда Марино Пушича примет там "Аталанту", "Янг Бойз", "Баварию" и "Брест".

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Болоньи" перед стартом Лиги чемпионов.

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